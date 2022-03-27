Mersin Büyükşehir Belediyesi Ramazan kolisi dağıtımına başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesince, 2 Nisan'da başlayacak olan Ramazan ayı dolayısıyla gıda kolisi dağıtımlarına başlandığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, hijyenik bir ortama sahip paketleme deposunda hazırlanan gıda kolilerinin içerisinde 2 litre ayçiçek yağı, 2 kilogram un, 1 kilogram beyaz toz şeker, yarım kilo siyah çay, 1 kilogram şehriye, 1 kilogram nohut, 750 gram tuz, 800 gram sofralık zeytin, 2 kilogram pilavlık bulgur, 2 kilogram pilavlık pirinç, 1 kilogram kırmızı iç mercimek ve 2,5 kilogram makarna yer aldı. 'Her zamanki gibi şefkatli Ramazan gibi bereketli' yazılı koliler dağıtım deposundan evlere doğru yola çıktı.

“Bu yıl 120 bin adet koliyi vatandaşlarımızla buluşturacağız”

Dağıtım deposundan her gün 13 ilçeye dağılan 30 araçla gıda kolileri hanelere ulaşmaya başladı. Paketleme deposunda dağıtımlarla ilgili bilgi veren Sosyal Yardımlar Şube Müdürü Engin Yıldırım, “Özellikle ekonomik açıdan zor günlerin yaşandığı bu süreçte ülkemizin içinden geçtiği durumun farkındayız. Bu bağlamda vatandaşlarımıza dolu dolu bir koli hazırladık. Sosyal yardımlar değerlendirme ölçütlerine göre kolilerin hangi hanelere gideceği önceden belirlendi. Hazırlanan listelerimizle vatandaşların hanelerine kolileri ulaştırıyoruz” dedi.

Dağıtım deposundan 30 araçla dağıtımlara başladıklarının bilgisini aktaran Yıldırım, “Paketleme deposunda hazırlamış olduğumuz 120 bin adet koliyi bu yıl vatandaşlarımızla buluşturacağız. Temel besin maddelerinden oluşan Ramazan gıda kolimizde şekerden çaya, yağdan una, bulgura, pirince kadar birçok ürünü Ramazan’ı daha rahat geçirebilmeleri adına vatandaşlarımızın mutfaklarına ulaştırmak istiyoruz. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

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