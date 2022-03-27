Ankara'da 'Ezop' rüzgarı esti

Tarsus Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 14. Ethos Uluslararası Tiyatro Festivali'nde 'Ezop' oyunu ile Ankaralı tiyatro severlerle buluştu.

Ankara'nın en uzun soluklu uluslararası tiyatro festivallerinden birisi olan, yurtdışından ve yurtiçinden birçok tiyatro ekibinin katıldığı '14. Ethos Uluslararası Tiyatro Festivali', bu yıl Tarsus Şehir Tiyatrosu’nun ‘Ezop' oyununa ev sahipliği yaptı. Brezilyalı tiyatro eleştirmeni Guilherme Figueiredo’nun yazdığı 'Ezop' oyunu, M.Ö 6. Yüzyıldan bugünlere her kuşağa 'öğüt' aşılayan Ezop’un, kölelikten özgürlüğe giden mücadelesini konu ediniyor.

Ankara Necip Fazıl Salonu’nda sahnelenen oyun, izleyicilerden tam not aldı. Oyuna, Ankara Tarsuslular Derneği (TADER) Başkanı Semih Özsu, dernek üyeleri, çok sayıda Ankaralı tiyatro sever ve gazeteciler katıldı. Tiyatro Festivali geleneği olarak oyun sonunda kısa bir söyleşi gerçekleştirilen temsilde, keyifli dakikalar yaşandı.



Oyunun Yönetmeni Nihat Çapar katılımcılara teşekkür ederek, "Kıymetli izleyiciler size Tarsus Belediye Başkanımız Haluk Bozdoğan’ın selamını getirdim. Kendisinin tiyatroya, sanata ve sanatçıya verdiği büyük önem ile kültür sanat faaliyetlerimiz aralıksız sürüyor. Bu festival ile siz değerli izleyicilerle 'Ezop' oyunumuzu buluşturmaktan büyük onur duyduk. Siz kıymetli katılımcılarımıza çok teşekkür ederiz" dedi.

TADER Başkanı Semih Özsu, etkinlikten duyduğu mutluluğunu belirterek, "Biz Ankara’da yaşayan Tarsuslular olarak bugün burada 'Ezop' rüzgarını yeniden yaşadık. Çok kıymetli hemşehrilerimiz, siz değerli Ankaralılarla bu güzel oyunu buluşturdu. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ve bu güzel ekibin tüm emekçilerine teşekkür ederiz’’ diye konuştu.



"Muhteşem bir ekip ruhu"

Ethos Tiyatro Festivali Komite Başkanı Hakan Serhan Sarıkaya ise "Bu güzel ekibi festivalimizde görmek bizleri onurlandırdı. En çok izleyiciye ulaşan festival oyunlarımızdan biri oldu. Bu coşkulu alkışlar gösteriyor ki, gerçekten oyuncusundan ışıkçısına, rejisine dekorcusuna kadar muhteşem bir ekip ruhu var. Muhteşem bir oyun izledik. Tarsus Şehir Tiyatrosuna çok teşekkür eder başarılarının devamını dileriz" ifadelerini kullandı.

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