MESKİ’den öğrencilere su tasarrufu eğitimi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, “22 Mart Dünya Su Günü” çerçevesinde başlattığı ve tüm ilçelerde devam eden eğitimlerle yaklaşık 6 bin 200 öğrenciyi, su tasarrufu ve çevre bilinci hakkında bilgilendirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre MESKİ, ilk ve ortaokul öğrencilerine suyun önemi, su kirliliği, suyun hayatımızdaki yeri ve su tasarrufu hakkında geniş bilgiler içeren bir sunum gerçekleştirdi. Eğitimin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in, öğrencilere su tasarrufuyla ilgili tavsiyelerde bulunduğu video izletildi.

Eğitimlerde, Berdan İçmesuyu Arıtma Tesisinde çekilen, sözü ve bestesi MESKİ personeli Nebi Şengezer’e ait olan ‘O’nun Adı MESKİ’ isimli şarkının klibini izleyen öğrenciler, hem Berdan Barajını yakından tanıdı hem de eğlendi. Sunumun ardından MESKİ Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığına bağlı ‘Gezici Su Analiz Laboratuvarı’ aracında sudan örnekler alarak inceleme yapan öğrenciler, suyla ilgili deneyler gerçekleştirerek keyifli dakikalar yaşadı.

MESKİ Genel Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü Yaşar Ok tarafından interaktif olarak gerçekleştirilen sohbet ve sorucevap bölümünde ise konunun öğrenciler tarafından daha akılda kalıcı olması sağlandı.



MESKİ, eğitimler sayesinde öğrencilerin ailelerine de ulaşmayı planlıyor

Eğitimlerde yapılan sunumla MESKİ’nin bilinçli su tüketimini yaygınlaştırmak ve su israfını önlemek amacıyla yaptığı çalışmalar da öğrencilere anlatılıyor. Su tasarrufu, suyun ve çevrenin korunmasının önemi konularında bilinçlendirme eğitimlerinin yanı sıra su kullanım kültürünün oluşmasına katkı sunuluyor. Su kullanımında bilinçli, çevreye duyarlı bireyler yetiştirmeyi amaçlayan MESKİ, gerçekleştirdiği eğitimler sayesinde öğrencilerin ailelerine de ulaşmayı planlıyor.

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