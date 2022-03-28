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Mersin'de 50 litre sahte içki ele geçirildi

İHA

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada, 50 litre el yapımı sahte içki ele geçirildi.

Mersin'de 50 litre sahte içki ele geçirildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada, 50 litre el yapımı sahte içki ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, aldıkları istihbarat doğrultusunda A.D. adlı şüpheliye ait iş yerinde arama yaptı. Yapılan aramada 50 litre 'boğma' tabir edilen el yapımı sahte içki ele geçirilirken, şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerin ardından savcılıkça serbest bırakıldı.

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