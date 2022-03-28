Mersin'de okul servis araçları denetlendi

Mersin'de, 20212023 Trafik Güvenliği Eylem Planı çerçevesinde çocukların daha güvenli bir şekilde evlerine ve okullarına gidebilmeleri amacıyla okul servis araçları denetlendi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 38 jandarma trafik timi ve 148 personelin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamalarda, okul servis araçlarının yönetmeliğe uygun olup olmadığı, araç sürücüsü ve rehberin gerekli özellikleri taşıyıp taşımadıkları ve servis araçlarıyla ilgili gerekli belgelerinin olup olmadığının yanı sıra, farkındalık oluşturmak amacıyla servis şoförlerine yönelik alkol denetimleri de yapıldı.

Denetimler esnasında jandarma ekiplerince öğrencilere maske, oyuncak ve çeşitli hediyeler verilirken, servis sürücülerine de trafik kurallarına uymaları hususunda uyarılarda bulunuldu.

Denetimlerin, eğitimöğretim dönemi boyunca devam edeceği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.