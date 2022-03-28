Yangın söndürme su tankerleri orman köylerine dağıtıldı

Mersin Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından orman yangınlarına ilk müdahalede kullanılmak üzere, 25 adet çok amaçlı su tankeri, Mersin Orman Bölge Müdürlüğü aracılığıyla, Vali Ali İhsan Su tarafından törenle Aydıncık, Gülnar ve Silifke ilçelerindeki köy muhtarlıklarına teslim edildi.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü’nün Silifke ilçesi Yeşilovacık Mahallesi'nde bulunan yangın ilk müdahale ekip binasında gerçekleştirilen törene, Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, belediye başkanları, Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, ilçe protokol üyeleri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Vali Ali İhsan Su, geçen yıl bölgede meydana gelen yangınlara değinerek, yapılan hasar tespit neticesinde tüm zararların karşılandığını söyledi.

Yangına ilk müdahalenin önemini belirterek konuşmasını sürdüren Vali Su, “Muhtarlarımızın talepleri doğrultusunda yangına ilk ve erken müdahale edebilmek için 25 tane su tankerini muhtarlarımıza teslim edeceğiz. Ülkemizde ve ilimizde yangınlar çıkmasını istemeyiz ancak herhangi bir olumsuzluk meydana geldiğinde de bu su tankerleri ile yangına müdahale edilerek, yangının büyümesi engellenecek. Bu yangın söndürme su tankerlerinin muhtarlıklarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz ile Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman’ın da birer konuşma yaptığı törende, su tankerlerinin kullanımına yönelik bilgilendirme yapıldı.

Bir buçuk ton kapasiteli 25 adet yangın söndürme su tankeri mahalle muhtarlarına Vali Ali İhsan Su tarafından teslim edildi.

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