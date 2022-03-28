Vali Su, Ehl-i Beyt’e Vefa konulu Hat ve Ebru Sergisini açtı

– Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin Arkeoloji Müzesi Sergi Salonunda Mersin Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi tarafından düzenlenen Ehli Beyt’e Vefa konulu Hat ve Ebru Serginin açılışını yaptı.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, serginin açılışına Vali Su’nun yanı sıra Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Baykan, İl Müftüsü Şaban Kondi, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Vali Su, açılışta yaptığı konuşmada, “Ehli Beyt’e Vefa konulu Hüsnü Hat ve Tezhip ve Ebru sanatlarının sergilendiği bu sergiyi açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İlahiyat fakültelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımızın açtığı kurslarda yetişkin hocalarımız ve hattatlarımız bu dersleri veriyorlar, icazet vererek mutlaka yeni hattatlarımız da yetişiyor” dedi.

Bütün sanatlarda kişinin gönül dünyasının yansımasını görüldüğünü vurgulayan Su, “İçindeki gönül dünyasında var olan güzelliklerin hayallerin düşüncelerin yansıması var. Hat sanatında, hattat iç dünyasındaki güzellikleri harflere nakşediyor. Harflerle de kağıt üzerine döküyor. Tezhip sanatında bu gönül dünyasını figürlerle kağıt üzerine nakşediyor. Ebru sanatında da boya ile boyalarla gönül dünyasını kağıt üzerine nakşediyor. Bu güzel serginin, bu sanatları yapmak isteyenlere de önemli bir ışık tutacağını düşünüyorum” diyerek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Vali Su, daha sonra sergiyi gezerek eserleri inceledi.

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