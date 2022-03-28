Sulama kanalına düşen Afra'yı belediye personeli kurtardı

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde düştüğü sulama kanalında sürüklenen Suriye uyruklu 5 yaşındaki Afra Selim'i, bu sırada aracıyla bölgeden geçen belediye personeli Rıfat Duman fark edip kurtardı.
Barbaros Mahallesi'nde ailesinden habersiz evden çıkan Afra Selim, Ulubatlı Hasan Bulvarı´na paralel olarak geçen DSİ´ye ait sulama kanalına düştü. Suda sürüklenen Afra´yı, bu sırada araçla bölgeden geçen Büyükşehir Belediyesi Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürlüğü Çevre Koruma Birimi´nde görevli personel Rıfat Duman fark etti. Aracı durdurarak suya giren Rıfat Duman, küçük Afra´yı sudan çıkardı. Bir miktar su yuttuğu belirlenen, sağlık durumu iyi olan Afra Selim, yapılan araştırmayla ailesine ulaşılarak teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN
2022-03-28 13:34:05
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