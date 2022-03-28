Yıldırım: “Savaş sürerse Mersin ekonomisi olumsuz etkilenecek”

Yılbor Boru Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yıldırım, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşın devam etmesi durumunda Mersin ekonomisinin olumsuz etkilenebileceğini belirterek, “Yeni pazar arayışlarına hız verilmeli” dedi.

Hasan Yıldırım, yaptığı açıklamada, Mersin’in ihracat sıralamasında 2021 yılında 310 milyon dolarlık ihracat ile 2’nci sırada yer alan Rusya ile 84 milyon dolarlık ihracat ile 7’nci sırada yer alan Ukrayna arasında yaşanan savaşın 34’üncü gününe girildiğini anımsattı. Yıldırım, “Mersin’in 2021 yılındaki en önemli ihracat pazarlarından olan iki ülkenin içerisinde bulunduğu savaş durumu, kent ekonomisini önümüzdeki günlerde zorlayabilir. Bunun şimdiden öngörülerek gerekli çalışmaların yapılması gerekmektedir. Rusya, 2021 yılında tüm Mersin’in gerçekleştirdiği ihracat rakamlarına bakıldığında, Irak’ın ardından ikinci sıradaki ülke. İhracat pazarımızda böylesine büyük önem taşıyan ülkelerin savaş durumu içerisinde bulunması, kent ekonomisini zorlayabilecek bir pozisyondur. Mersin olarak bu konuda gerekli önlemlerin ivedilikle alınması, üreticiye yeni pazarların bulunabilmesi adına ciddi bir çalışma yapılması zaruridir. Aksi takdirde önümüzdeki aylarda Mersin ekonomisi ciddi zarar görecektir” ifadelerini kullandı.



“Dünyanın tüm coğrafyalarındaki savaşlara karşıyız”

Savaşın insani yönünün, ekonomik yönünden çok daha baskın geldiğinin altını çizen Yıldırım, “Dünyanın tüm coğrafyalarındaki savaşların bir an evvel sonlandırılması en büyük temennimiz. İnsan hayatı tüm ekonomik değerlerden daha önemlidir. Bu anlamda Türkiye’nin savaşın sonlandırılması adına yaptığı tüm girişimleri ve görüşmeleri gönülden destekliyoruz” dedi.

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