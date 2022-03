Başkan Gültak: “Melemez’i tüm Türkiye’ye tanıttık”

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Melemez’in kent ve ülke çapında tanınması için proje ve etkinliklere imza attıklarını belirterek, “Melemez’i tüm Türkiye’ye tanıttık” dedi.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, belediyenin de destekçileri arasında olduğu ve Türkiye’nin tek Giritli köyü olan Melemez (İhsaniye) Köyünde düzenlenen 1. Mersin Melemez Şenliğine katıldı. Gültak, Birinci Melemez Şenliğinde stant açan vatandaşları ziyaret ederek sohbet etti. Şenlikte bir konuşma da yapan Başkan Gültak, göreve geldiği günden itibaren Melemez’i çokça kez ziyaret ettiğini belirterek. “Melemez’de farklı bir kültür var; Girit Kültürü. Mübadele ile gelerek buraya yerleşmiş insanlarımız. Zeytinyağından, yeşilliğinden, reçellerinden, ekmeğine kadar birçok farklı ürünleri var. Buraya mutlaka önem vermemiz gerekiyordu” ifadelerini kullandı.



“Ekşi mayalı ekmek üretimi 4 fırın yaptık, 2 tane daha yapacağız”

Belediye olarak Melemez’de yaşayan insanların ürettiği ve geçmişi 100 yılı aşan ekşi mayalı ekmek üretimi için özel fırınlar yaptıklarını ifade eden Gültak, “Zira bu fırınları yapan tek bir usta vardı, o ustayı da bulduk ve şu an 4 tane fırın yaptık Melemez’e. Şimdi 2 tane daha planlıyoruz. Açıkçası bu fırınlar olmasaydı, belki bugün şu an yediğimiz bu ekmekleri yiyemeyecektik. Bu hizmeti yaparak ekşi mayalı ekmek kültürünün devamını sağladık” diye konuştu.



“Kadınlar, kooperatifleşerek üretiyor ve satış yapıyor”

Yine belediye olarak bir kadın kooperatifi de kurduklarını kaydeden Gültak, “Kurduğumuz bu kooperatife Akdeniz’in birçok farklı yerinden kadınlar üye olarak üretmeye başladılar. Baktık ki iş iyi gidiyor, Vekilimiz Zeynep Gül Yılmaz’ın da desteğiyle Sanayi Bakanlığından proje karşılığı 300 bin lira civarında hibe çıkmasını sağladık. Belediye binamızın güneyinde bulunan alanı da kooperatifimize bedelsiz kiraladık. Sanayi Bakanlığımızdan proje karşılığında sağladığımız hibe ile orada bir mutfak da kurduk. Şimdi kadınlar o mutfakta ekmek, reçel ve daha birçok şey üretiyor. Bu ürettiklerini de belediyemizin yanında, günde 35 bin insanın önünden geçtiği Kadın Emeği Diyarında satıyorlar. Hem kooperatif hem üretim hem de satış imkanı sağladık” şeklinde konuştu.



Atatürk Büstü açıldı, evler mavibeyaza boyandı

Başkan Gültak, mahalle sakinlerinden gelen talep üzerine Melemez’de, Cumhuriyetin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bir büstünü de yaptıklarını kaydetti. Köyün evlerinin renginin, Girit Adasına özgü mavibeyaz olduğunu belirten Gültak, belediye olarak köydeki evlerin birçoğunu mavibeyaza boyadıklarını, kalan evleri de tamamlayacaklarını söyledi.



“Melemez’i tüm Türkiye’ye tanıttık”

Melemez’in tanıtımı için her türlü imkanlarını kullanacaklarını vurgulayan Gültak, 1. Melemez Şenliğinin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, “Tüm bunların yanı sıra Türkiye’nin her tarafını gezerek bir TV kanalında Memleket’im programını yapan Sinan Kunter’i de Melemez’e davet ederek burada bir program çektik. Sinan Kunter, programında Girit’i ve Melemez İhsaniye’yi anlattı. Yani tüm Türkiye Melemez’i seyretmiş ve öğrenmiş oldu. Böylelikle farklı illerden merak edip buraya gelenler oldu. Melemez’in tanıtımı için farklı çalışmalar da yapacağız. Böylelikle köylümüz, kadınlar ve kooperatif üyelerimiz kazançlı çıkacak” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.