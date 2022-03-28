Büyükşehir Belediyesi, öğrenim yardımının mart ayı tutarlarını hesaplara yatırdı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, öğrenim yardımı ödemelerinin mart ayı tutarlarını lisans öğrencilerinin hesabına yatırdı. 6 bin 201 lisans öğrencisinin hesabına toplam 1 milyon 550 bin 250 lira aktarıldı.

Büyükşehir Belediyesi, 20212022 eğitimöğretim döneminde tutarı bin 600 TL’ye yükseltilen öğrenim yardımıyla öğrencilerin yanında yer almaya devam ediyor. Bu çerçevede 6 bin 201 öğrencinin hesabına toplam 1 milyon 550 bin 250 TL yatırıldı.

Öğrencilerin eğitim masraflarına destek olan öğrenim yardımlarının 4’üncü ödemesi olan 250 TL’lik tutarlar 6 bin 201 lisans öğrencisinin hesabına yatırıldı. Son iki ödeme olan 250 ve 200’TL’lik tutarlar ise devam eden aylarda hesaplara aktarılacak.

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