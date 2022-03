Başkan Bozdoğan'dan Tarsus İdman Yurdu'na tam destek Tarsus İdman Yurdu futbolcuları ve teknik heyetiyle moral programında buluşan Başkan Bozdoğan, takımın başaracağına olan inancını vurguladı

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, TFF 2.Lig Beyaz Grupta mücadele eden Tarsus İdman Yurdu’nun futbolcuları ve teknik heyetiyle moral programında bir araya geldi. Tarsus İdman Yurdu’nun her daim yanlarında olduğunu ve başaracaklarına inancının tam olduğunu belirten Bozdoğan, “O azminizi, o mücadelenizi görüyorum; sizler yeter ki inanın. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen takımımıza başarılar diliyorum” dedi.

Tarsus İdman Yurdu’nun Şanlıurfaspor deplasmanı öncesinde düzenlenen moral buluşmasına, Başkan Bozdoğan’ın yanı sıra Kulüp Başkanı Ali İlk, teknik heyet ve futbolcular katıldı. Kulüp Başkanı, teknik heyet ve futbolcularla sohbet eden Bozdoğan, hiçbir başarının tesadüfen elde edilmediğine vurgu yaparak, planlı, programlı ve düzenli bir sistem ortaya koyarak bu noktaya geldiklerine dikkat çekti. Bozdoğan, “Tarsus İdman Yurdu’nun maçlarına geldiğimde en çok dikkat ettiğim olay, karakter olayı. Futbolda en önemli unsur kişinin moralidir, motivasyonudur. Elbette hekim olunca insanları daha farklı açıdan değerlendiriyorum. Örneğin, siz sahadayken ben antrenörünüzü izliyorum. Onun heyecanı. Arkadan Armağan’ın kulübeden koşuşunu izliyorum. Bütün bunlar aslında birlikte olmanın, birlikte bir mücadele vermenin net bir göstergesi. İnanmak çok önemli” diye konuştu.



“Kentimiz sizlerle gurur duyuyor”

Tarsus İdman Yurdu’nun başarılarına dikkat çeken Bozdoğan, “Takip ediyorum, 24 maçta, 22 puan, sonrası 6 maçta 16 puan. Kaliteniz zaten ortada. Son izlediğim maçta çok üst düzeyde bir futbol oynadınız. Emin olun birincilik maçı gibiydi. İyi bir izleyiciyim. Ben inanıyorum, sizler de yeter ki inanın, sizlere teşekkür ediyorum. Özellikle son 6 haftadır gösterdiğiniz başarı, azim, bunlar çok önemli. Buradaki arkadaşların bütün problemleri bana anlatılıyor. Her şey bir emektir, alın teridir, başarıdır. O emek, o alın teri olduğu sürece de başarı kaçınılmazdır. Kentimiz sizlerle gurur duyuyor. Türkiye'de her tarafı gezin, böyle güzel, böyle bir tarihi ve ilkleri yaşayan bir kent bulamazsınız. Ticaret ve Sanayi Odası Türkiye'de ilk kurulan oda, ilk elektriğin verildiği kent burası. Geçmişi hep başarıyla dolu 5 defa başkent olmuş Tarsus. Kentimiz bu kadar güzelken sizlerin başarısıyla daha da güzelleşiyor” ifadelerini kullandı.



“Yeter ki inanın ve çabalayın, başaracaksınız”

Sporculara motivasyon konuşması yapan ve her daim yanlarında olduklarını belirten Başkan Bozdoğan, ”Bulunduğumuz kentin değeri, kalitesi o kadar önemli ki. Biliyorsunuz İdman Yurdu Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiği 300 lirayla kurulan bir takım. Bu kulüp böyle kuruldu. Bu yıl 99. yıl biz hep 100. yıl, 100. yıl diyoruz ama neden bu yıl olmasın? Sizlere başarılar diliyorum. Eminim kazanacaksınız. Ama lütfen bilin ki hiçbir şey çabalamadan, alın teri dökmeden olmuyor. Ben tırnaklarımla kazıya kazıya belediye başkanı oldum. Ben çorbacının oğluyum, babam çorbacıydı. Bu, bir şeyleri kazıyarak, mücadele ederek, göğüs göğse vererek oldu. Ben de sizlerden bunu bekliyorum. Sizin o azminizi, o mücadelenizi gördükten sonra her şey başarılır. Ben her zaman saygıyla karşılarım, emin olun inanmak bir şeylerden daha önemli. Hepinize başarılar diliyorum” dedi.

Tarsus İdman Yurdu Kulüp Başkanı Ali İlk ise “Kulübe sahip çıkan ve her anlamda yanlarında olan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’a teşekkür ediyoruz. El ele vererek takımızı başarıya taşımak için mücadele edeceğiz. Futbolcularımıza ve teknik heyetimize güveniyoruz” diye konuştu.

