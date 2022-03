Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Şu anda Valerien Ismael diye bir hoca getirdik. Gelirken çalışan arkadaşlarla konuştum. Sabahın 05.3006.00’sında iş başı yapan, pek alışık olmadığımız bir hoca türü. Allah sonumuzu hayır eylesin. Ya futbolcular patlayacak yada kupalara doğru yelken açacağız" dedi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Mersin Beşiktaşlılar Derneği'nin 30. kuruluş yıldönümü balosuna katıldı. Bir otelde düzenlenen baloya Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler ile Mersin Beşiktaşlılar Derneği üyeleri katıldı. Baloda konuşan Başkan Vahap Seçer, çok büyük camiayla birlikte olduğunu söyledi. Babasının fanatik Beşiktaş taraftarı olduğunu belirten Başkan Seçer, "Herkesin bir rol modeli vardır. Benim rol modelim babamdı. Her konuda beni etkiledi ama bu Fenerbahçeliliğimden vazgeçiremedi. Ancak çok iyi bir Beşiktaşlıydı. Beşiktaş ile ilgili en önemli söylemi, ahlak, dürüstlük, haysiyet, onurdu. Günümüzde de buna ihtiyaç var. Özellikle yöneticilerin bu nitelikleri taşıması hepimizin özlemi. Bu camia çok önemli bir camia. Bu camiadan olmaktan zaten gurur duyuyorsunuz ama bu gurur sizin için haklı bir gurur" şeklinde konuştu.



Ahmet Nur Çebi: "Beşiktaşlılığın bir duruşu var"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ise Beşiktaş’ın rakiplerinin kıymetli olduğunu ve kendileri için çok önemli olduğunu ifade etti. Beşiktaşlılığın bir duruş, bir tarz olduğunu vurgulayan Başkan Çebi, "Bu tavır ve duruşumuz Türkiye’de son derece önemli bir yer almıştır. Siyasete çok fazla bulaşmayız ama siyasilerimize değer veririz. Bilime çok fazla bulaşmayız ama iyi bilim insanlarına değer veririz. İyi belediye başkanlarına Fenerbahçeli olsalar dahi değer veririz. Bizim için önemlidirler. Beşiktaş’ın gerçekten halk yüzü, vicdanlı yüzü, milliyetçi, demokrat yüzü var. Yani her türlü temiz yüz bizde var" şeklinde konuştu.



"Beşiktaş'ı seven insanların başarıyı özlediklerini biliyorum"

Başkan Çebi, Beşiktaşlılığın maç kazanmak veya kaybetmek olmadığını dile getirerek, "Bazılarını bu durum keyiflendirebilir ama bizim için keyfin en büyüğü topluma, çevremize faydalı olabilmek, bugünkü, yarınki belediye başkanlarını Beşiktaşlılık duruşuyla toplumda vazifelendirebilirsek en büyük görevimizi yapmış olacağız. Sportif başarı da çok önemli. Çünkü bizi burada bir araya getiren spor camiasıdır. Başarılar da çok önemli. Beşiktaş’ı seven insanların başarıyı özlediklerini biliyorum. Geçen sene 4 kupa aldık. Hepsi önemliydi ama kadın futbol takımımızın aldığı kupa oldukça önemliydi. Bu sene de başarılı gidiyoruz. Kadın futbolunda herhalde uzun yıllar kupaları başkalarına vermeye niyetimiz yok" ifadelerini kullandı.



"Ya futbolcularımız patlayacak yada kupalara doğru yelken açacağız"

Bu sene belki de son 35 senenin en iyi takımını yaptıklarını vurgulayan Çebi, "Ancak şansızlık ve talihsizlik sporda var. Dolayısıyla sakatlıkla başlayan talihsizliklerin şu anda getirdiği, çok keyif almadığımız bir pozisyondayız. Fakat takımımızın, futbolcularımızın çok önemli olduğunu ve iyi futbol oynadığımızı düşünüyorum. Sadece şansızlıklardan dolayı maç alamamamızın verdiği üzüntüyü yaşıyoruz. Yeni hocamız geldi. Yeni hoca seçimi çok zor oldu. 2 ay kalmıştı. Seçelim, seçmeyelim, yapalım, yapmayalım diyorduk. Kongrede çünkü yaklaşmıştı. Maalesef 2 tane çok değerli Beşiktaşlı hocamızın, Beşiktaş’a zarar vermemek adına, yapmış oldukları fedakarlıklar sonucu değişimi oldu. Sergen hocamız kupalarımızın sahibiydi. Sonra alt yapımızdan çok kıymetli bir hocamızı getirdik. O hocamızda yükü bu kadar çekebildi, daha fazlasını arzu ettik ama yaşadığı, duyduğu şeyler kendisini biraz yıprattı. Özellikle bazı Beşiktaşlılar var. Sadece kazandığın gün sizi alkışlıyor ve hocanızı göklere çıkartıyor. Bir gün sonra aynı kişi aynı hocayı yerin altına alabiliyor. Böyle Beşiktaşlılar bu camiaya çok şey vermez. Varlar, bizim parçamızdır, bir tarafa da onları koymayacağız. Onların etkilediği hocamızın bırakması neticesinde şu anda Valerien Ismael diye bir hoca getirdik. Gelirken çalışan arkadaşlarla konuştum. Sabahın 5.3006.00’sında iş başı yapan, pek alışık olmadığımız bir hoca türü. Allah sonumuzu hayır eylesin. Ya futbolcular patlayacak yada kupalara doğru yelken açacağız" değerlendirmesini yaptı.

