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Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere 1 milyon 500 bin adet kutu süt dağıtmayı hedefliyor

İHA

Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere 1 milyon 500 bin adet kutu süt dağıtmayı hedefliyor

– Mersin Büyükşehir Belediyesinin “Süt Senin Gurur Mersin’in” projesi çerçevesinde ilkokul öğrencilerine süt dağıtımları sürüyor. Projede bu yıl kent genelinde dezavantajlı bölgelerde belirlenen 113 ilkokula toplam 1 milyon 500 bin adet kutu süt dağıtılması hedefleniyor.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in öncülüğünde başlatılan “Süt Senin Gurur Mersin”in projesi ile binlerce çocuğa ulaşılıyor. Çocukların gelişim sürecindeki en önemli besin maddelerinden olan süt ihtiyacının karşılanması amacıyla başlatılan projeyle hem miniklerin yüzü gülüyor hem de aile bütçesine katkı sağlanıyor.

Dağıtımlar düzenli olarak yapılıyor
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi tarafından alınan ve Sosyal Hizmetler Dairesi koordinesinde dağıtımı yapılan sütler, 13 ilçede belirlenen 113 dezavantajlı bölgelerde yer alan okullardaki öğrencilere haftanın 2 günü ulaştırılıyor. Üreticiden temin edilen, sağlıklı ve hijyenik koşullarda üretilen sütler, Büyükşehir Belediyesinin kimyasal ve biyolojik analizleri ile test ediliyor. 2019 yılında başlatılan ve pandemi sürecinde kapı kapı dolaşılarak dağıtılan sütleri çocuklar bu yıl okul sıralarında içiyor. Proje ile bu yıl toplamda 1 milyon 500 bin adet süt ulaştırılması hedefleniyor.

“Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklarımızın gelişimine önem veriyoruz”
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığında görev yapan Gıda Mühendisi Bilge Küçükkubaş, haftanın 2 günü belirlenen okullara dağıtımların düzenli olarak sürdürüldüğünü ifade ederek, “Büyükşehir Belediyemizin Süt Senin Gurur Mersin’in projesi çerçevesinde 13 ilçede, 113 okulda süt dağıtımlarımıza devam ediyoruz. Ara tatil olması sebebiyle ara vermiştik. Şimdi ikinci dönem tekrar süt dağıtımına başlamış bulunmaktayız. Bugün de Tece Cumhuriyet İlkokulunda sütlerimizi çocuklarımıza ulaştırıyoruz. Çocuklarımız bu sütlerden çok memnunlar, içtikçe mutlu oluyorlar. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklarımızın gelişimine önem veriyoruz. Özellikle dezavantajlı bölgelerde sütleri çocuklarımıza ulaştırmaya çalışıyoruz. Toplam 1,5 milyon süt dağıtmayı hedefliyoruz” dedi.

“Sağlıklı büyümemize yardımcı oluyor”
Sütü çok sevdiğini söyleyen öğrenci Emir Zang da “Arkadaşlarımızla birlikte süt içiyoruz. Süt içtiğimiz zaman daha iyi oluyoruz. Sürekli bize süt getiriyorlar. Sağlıklı büyümemize yardımcı oluyor” diye konuştu.
Okullarında sık sık süt dağıtımı yapıldığını söyleyen 4’üncü sınıf öğrencisi İremsu Yavuz ise “Bazı günler geliyorlar, süt dağıtıyorlar. Arkadaşlarımızla içiyoruz, mutlu oluyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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