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Beşiktaş Başkanı Çebi: Kadın futbolunda uzun yıllar kimseye kupa yok

DHA

Beşiktaş Başkanı Çebi: Kadın futbolunda uzun yıllar kimseye kupa yok


Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)MERSİN Beşiktaşlılar Derneği'nin 30'uncu kuruluş yıl dönümü nedeni ile kente gelen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, geçen yıl alınan kupaların önemli olduğunu ancak kadın futbol takımının aldığı kupanın daha önemli olduğuna dikkat çekerek, kadın futbolunda uzun yıllar kupaları başkalarına vermeye niyetlerinin olmadığını söyledi.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Mersin Beşiktaşlılar Derneği'nin 30'uncu kuruluş yıldönümü balosuna katıldı. Bir otelde düzenlenen balo büyük ilgi görürken, burada konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Beşiktaş'ın büyük bir camia olduğunu kaydetti. Seçer, "Herkesin bir rol modeli vardır. Benim rol modelim babamdı. Babam fanatik Beşiktaş taraftarıydı. Her konuda beni etkiledi ama bu Fenerbahçeliliğimden vazgeçiremedi. Beşiktaş ile ilgili en önemli söylemi, ahlak, dürüstlük, haysiyet, onurdu. Günümüzde de buna ihtiyaç var. Özellikle yöneticilerin bu nitelikleri taşıması hepimizin özlemi, bu camia çok önemli bir camiadır. Bu camiadan olmaktan zaten gurur duyuyorsunuz ama bu gurur sizin için haklı bir gurur" dedi.
'HER TÜRLÜ TEMİZ YÜZ BİZDE VAR'
Beşiktaş Başkanı Çebi ise Beşiktaşlılığın bir duruş, bir tarz olduğunu ifade ederek, "Bu tavır ve duruşumuz Türkiye'de son derece önemli bir yer almıştır. Siyasete çok fazla bulaşmayız ama siyasilerimize değer veririz. Bilime çok fazla bulaşmayız ama iyi bilim insanlarına değer veririz. İyi belediye başkanlarına Fenerbahçeli olsalar dahi değer veririz. Bizim için önemlidirler. Beşiktaş'ın gerçekten halk yüzü, vicdanlı yüzü, milliyetçi, demokrat yüzü var. Yani her türlü temiz yüz bizde var" diye konuştu.
'BEŞİKTAŞLILIK KAZANMAK VEYA KAYBETMEK DEĞİL'
Beşiktaşlılığın kazanmak veya kaybetmek olmadığına dikkat çeken Çebi, "Bazılarını bu durum keyiflendirebilir ama bizim için keyfin en büyüğü topluma, çevremize faydalı olabilmek, bugünkü, yarınki belediye başkanlarını Beşiktaşlılık duruşuyla toplumda vazifelendirebilirsek en büyük görevimizi yapmış olacağız. Sportif başarı da çok önemli çünkü bizi burada bir araya getiren spor camiasıdır. Başarılar da çok önemli. Beşiktaş'ı seven insanların başarıyı özlediklerini biliyorum. Geçen sene 4 kupa aldık. Hepsi önemliydi ama kadın futbol takımımızın aldığı kupa oldukça önemliydi. Bu sene de başarılı gidiyoruz. Kadın futbolunda herhalde uzun yıllar kupaları başkalarına vermeye niyetimiz yok" ifadelerini kullandı.
'PEK ALIŞIK OLMADIĞIMIZ BİR HOCA'
Takımın, futbolcuların çok iyi futbol oynadığını vurgulayan Çebi, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Yeni hocamız geldi. Yeni hoca seçimi çok zor oldu. 2 ay kalmıştı. Seçelim, seçmeyelim, yapalım, yapmayalım diyorduk çünkü kongre de yaklaşmıştı. Maalesef 2 çok değerli Beşiktaşlı hocamızın, takıma zarar vermemek adına yapmış oldukları fedakarlıklar sonucu değişim oldu. Sergen hocamız kupalarımızın sahibiydi. Sonra alt yapımızdan çok kıymetli bir hocamızı getirdik. O hocamızda yükü bu kadar çekebildi, daha fazlasını arzu ettik ama yaşadığı, duyduğu şeyler kendisini biraz yıprattı. Özellikle bazı Beşiktaşlılar var. Sadece kazandığın gün sizi alkışlıyor ve hocanızı göklere çıkartıyor. Bir gün sonra aynı kişi aynı hocayı yerin altına alabiliyor. Böyle Beşiktaşlılar bu camiaya çok şey vermez. Varlar, bizim parçamızdır, bir tarafa da onları koymayacağız. Onların etkilediği hocamızın bırakması sonucunda şu anda Valerien Ismael diye bir hoca getirdik. Gelirken çalışan arkadaşlarla konuştum. Sabahın 5.30-06.00'sında işbaşı yapan, pek alışık olmadığımız bir hoca türü. Allah sonumuzu hayır eylesin. ya futbolcular patlayacak yada kupalara doğru yelken açacağız." 
Konuşmaların ardından geçmişten bu güne Mersin Beşiktaşlılar Derneği'ne katkı verenlere plaket verilirken, gecenin sonunda ise 30'uncu yıl pastası kesildi.  (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Salonda bulunanlardan genel ve detay
Başkan Çebi, salonda bulunan masaları gezmesi 
Başkan Çebi ve beraberindekilerin oturması
Başkan Çebi'nın konuşması
Genel ve detay 'DHA-Spor Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN
2022-03-30 12:16:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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