Başkan Seçer: "Tadeka'ya sahip çıkalım" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, toplam 8 kurulu bulunan Tarsus’a Değer Katanlar Kurulu tanıtım etkinliğine katıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Seçer: "Tadeka'ya sahip çıkalım" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, toplam 8 kurulu bulunan Tarsus’a Değer Katanlar Kurulu tanıtım etkinliğine katıldı

İHA

Başkan Seçer: "Tadeka'ya sahip çıkalım" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, toplam 8 kurulu bulunan Tarsus’a Değer Katanlar Kurulu tanıtım etkinliğine katıldı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, toplam 8 kurulu bulunan Tarsus’a Değer Katanlar Kurulu (Tadeka) tanıtım etkinliğine katıldı.
Tarsus'da bir restoranda düzenlenen etkinliğe , Başkan Seçer’in yanı sıra Meclis üyeleri, Mersin Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve daire başkanları ile Tadeka Kurul üyeleri katıldı. Toplantıda, kurullar tarafından planlanan etkinlikler ve projeler konuşuldu. Başkan Seçer, kurulların yapacağı çalışmalar neticesinde Tarsus'ta projeler üretileceğini anlattı. Siyasilerin kararlar alırken işini iyi yapan ve ehil insanlardan destek alması gerektiğini ifade eden Seçer, kendisinin de bu doğrultuda hareket ettiğini söyledi. Kurul üyelerine seslenen Seçer, “Sizler, Tarsuslu hüviyeti taşıyan, bu konudaki otorite, uzman, adını ne koyarsanız koyun, en ehliyet sahibi insanlar olduğunuz için bu kurulda yer alıyorsunuz” dedi.
Mersin için Medeka, Tarsus için de Tadeka’yı oluşturduklarını ifade eden Seçer, “İsimleri Tarsus ve Mersin olarak belki bir farklılık gösteriyor ama içeriği, amacı, her şeyi aynı. Neden Tarsus'a ayrı bir birim, yapı oluşturduk? Mersin tamam ama Tarsus bir başına farklı bir yer. Hem bölgenin en yüksek nüfusa sahip ilçesi, en kadim toprağı, en kadim tarihi, en kadim birikimi. Buraya ayrı bakmak gerektiğini düşünerek bütün Mersin'e şamil Medeka’yı kurduk. Aslında Medeka, Tarsus’u da içeriyor bir anlamda. Ama Tarsus’a özel de böyle bir yapı oluşturduk. Bugüne kadar gayet de değerli, önemli çalışmalar oldu. Bundan sonra aslında bu tasarımların uygulamaya dönme dönemi başlıyor” ifadelerini kullandı.
Tadeka ve Medeka’nın kendisi için çok önemli olduğunu bir kez daha vurgulayan Seçer, “Bir sanatçı gelir, konser vermek ister. Bir tiyatro grubu gelir, tiyatro yapmak ister. Samimi bir yönetimle, istekli bir yönetimle sonuç almanın formülü doğru bir düzlemde iletişim kurmaktır. Bir etkinlik, aksiyon, festival, bir katkı isteyen her kimse resmi olarak belediyemize müracaatını yapıyor, etkinlik kurulları Tadeka, Medeka, bunların da katkısıyla karara varıyoruz. Bu kurulların kararları önemli. Noter burası, ben değilim” diye konuştu.
Kurullardan gelen, sanat sokağı talebinden aile sinemasının tekrar yazlık sinema hüviyetine bürünmesine kadar pek çok konu olduğunu ifade eden Seçer, Kent Meydanı konusunun çok önemli olduğunu belirtti. Bundan sonraki süreçte seve seve toplantılara katılacağını aktaran Seçer, “Tadeka’ya sahip çıkalım. Tadeka demek siz demek. Yani Tarsus’a Değer Katanlar önemli bir payedir. Gerçekten biz konulara en hakimlerle, en katkı sunacaklarla çalışmak istedik. Eksiğimiz varsa tamamlayalım. Burada oturanlar bizim için hep bir değerdir. Herkesin siyasi görüşü kendini ilgilendirir ama Tarsus hepimizi ilgilendirir. Onun için de hep beraber çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü Bengi İspir Özdülger ise yaklaşık 1,5 yıl kadar önce Başkan Seçer’in öncülüğünde ve ilgisi doğrultusunda Medeka’yı oluşturduklarını anlatarak, “Yine Başkanımızın talimatıyla Tarsus’ta, sizin gibi değerli katılımcılarla beraber Tarsus’un değerini artırmak, tanınırlığını, bilinirliğini daha da pekiştirmek, aynı zamanda teşvik etmek, yeni kent elçileri oluşturmak, kültür ve sanat politikalarına bir eşgüdüm katmak ve bir çatı altında toplayarak gelişmesini sağlamak noktasından yola çıktık” dedi.
Konuşmaların ardından kurulların temsilcileri tarafından planlanan projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu, görüşleri ve önerileri dinlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Toroslar Belediyesi İşitme Engelliler Güreş Takımı, Türkiye şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Toroslar Belediyesi İşitme Engelliler Güreş Takımı, ...
Beşiktaş Başkanı Çebi: Kadın futbolunda uzun yıllar kimseye kupa yok
YEREL HABERLER Beşiktaş Başkanı Çebi: Kadın futbolunda uzun yıllar ...
Vali Su, Erdemli'de muhtarlarla buluştu
YEREL HABERLER Vali Su, Erdemli'de muhtarlarla buluştu
Vali Su: “Temel hedefimiz, kadına şiddette sıfır toleranstır”
YEREL HABERLER Vali Su: “Temel hedefimiz, kadına şiddette sıfır ...
Leningrad NGS’de üretilen izotoplar 300 bin tanı ve muayene imkanı sağlayacak Leningrad NGS’de üretilen izotoplar hem endüstride hem de kanser tanı ve tedavisinde kullanılıyor
YEREL HABERLER Leningrad NGS’de üretilen izotoplar 300 bin tanı ve ...
Erdemli’de bağımlılıkla mücadele çalıştayı
YEREL HABERLER Erdemli’de bağımlılıkla mücadele çalıştayı
Şair ve Çevirmen Cevat Çapan, Mersin Şehir Tiyatrosu oyuncularıyla buluştu
YEREL HABERLER Şair ve Çevirmen Cevat Çapan, Mersin Şehir Tiyatrosu ...
Mersin Gençlik Merkezi personeline trafik eğitimi
YEREL HABERLER Mersin Gençlik Merkezi personeline trafik eğitimi
Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 74 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 74 kişi yakalandı
Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere 1 milyon 500 bin adet kutu süt dağıtmayı hedefliyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere 1 milyon 500 bin ...
"Yaşamak güzel, bir şeyler öğrenmek daha da güzel" 42 yıl önce gözlerini kaybeden 1 çocuk annesi 63 yaşındaki Aliye Özçelik, gittiği dekoratif el sanatları kursu ile kendine özel alan oluşturdu, hayata karıştı
YEREL HABERLER "Yaşamak güzel, bir şeyler öğrenmek daha da güzel" 42 ...
Mersin'de kaçak sigara satan kişi yakalandı
YEREL HABERLER Mersin'de kaçak sigara satan kişi yakalandı
Tarsus Şelalesi Turizm Tesisleri Mimari Proje Yarışmasının birincisi ‘Kucak’ projesi oldu Başkan Seçer: “Tarsus’a sembol bir yapı bırakmak istiyoruz”
YEREL HABERLER Tarsus Şelalesi Turizm Tesisleri Mimari Proje ...
Diş estetiğinde yeni trend 'Hollywood gülüşü'
YEREL HABERLER Diş estetiğinde yeni trend 'Hollywood gülüşü'
Ahmet Nur Çebi: "Ya futbolcularımız patlayacak ya da kupalara doğru yelken açacağız" Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: "Yeni getirdiğimiz Valerien Ismail hocamız 05.30-06.00'da iş başı yapan, pek alışık olmadığımız bir hoca türü"
YEREL HABERLER Ahmet Nur Çebi: "Ya futbolcularımız patlayacak ya da ...
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi- OGM Ormanspor: 94-63
YEREL HABERLER ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi- OGM Ormanspor: 94-63
Akdeniz Belediyesinin düzenlediği Çocuk Şenliği başladı Millet Bahçesinde 3 gün boyunca devam edecek şenliğin ilk gününe çok sayıda çocuk katılarak, gönüllerince eğlendi
YEREL HABERLER Akdeniz Belediyesinin düzenlediği Çocuk Şenliği ...
Mezitli Belediyesi Kültür Merkezi, sanatın merkezi oldu
YEREL HABERLER Mezitli Belediyesi Kültür Merkezi, sanatın merkezi ...
Mersin'de fahiş fiyat ve stok denetimleri sürüyor
YEREL HABERLER Mersin'de fahiş fiyat ve stok denetimleri sürüyor
Mersin, Afrika pazarında büyüyor
YEREL HABERLER Mersin, Afrika pazarında büyüyor
Başkan Bozdoğan'dan Tarsus İdman Yurdu'na tam destek Tarsus İdman Yurdu futbolcuları ve teknik heyetiyle moral programında buluşan Başkan Bozdoğan, takımın başaracağına olan inancını vurguladı
YEREL HABERLER Başkan Bozdoğan'dan Tarsus İdman Yurdu'na tam ...
Mersin'de 'siber dolandırıcılık' operasyonu: 8 gözaltı 
YEREL HABERLER Mersin'de 'siber dolandırıcılık' operasyonu: 8 ...
'Uluslararası Sıfır Enerji Binalar Zirvesi' yapıldı
YEREL HABERLER 'Uluslararası Sıfır Enerji Binalar Zirvesi' yapıldı
Mersin'de sosyal medya dolandırıcılarına operasyon: 8 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin'de sosyal medya dolandırıcılarına operasyon: 8 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.