Bedensel engelli gencin evine engelli rampası

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde, evine yardımsız çıkamayan bedensel engelli Ünal Muhammed Kurt’un (19) engelli rampası yapılması isteğini, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz gerçekleştirdi.

Resul Mahallesi’ndeki müstakil evde ailesiyle birlikte yaşayan bedensel engelli Ünal Muhammed'in ailesi, evinden inip çıkarken zorlanan çocukları için Başkan Yılmaz’a ulaştı. Başkan Yılmaz, Ünal Muhammed'in isteğini hemen yerine getirdi. Belediyenin demir atölyelerinde imal edilen engelli rampası, belediye ekipleri tarafından evin girişine monte edildi. Ünal Muhammed’in mutluluğu ise gözlerine yansıdı. Başkan Yılmaz’a teşekkür eden bedensel engelli Ünal Muhammed, evine tek başına rahatlıkla inip çıkabilecek.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ise ilçede yaşayan engelli bireylerin sağlıklı ve huzurlu bir yaşam sürmesinin en büyük temennileri olduğunu belirtti. Yılmaz, "Bedensel engelli gencimizin engelli rampası isteğini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadık. Engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak en büyük görevimiz. Şunu unutmamalıyız ki hepimiz birer engelli adayıyız. Toplum olarak en önemli sorumluluklarımızın başında engelli bireylerin sorunlarına çözüm üretmek ve çaba göstermek gelmektedir. Toroslar Belediyesi olarak engelli bireylerimizin her zaman yanındayız ve yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle engelli bireylerimize ve ailelerine sağlıklı ve huzurlu bir yaşam diliyorum” dedi.

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