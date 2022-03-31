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Turunçgilde sezonu uzatacak mandalina çeşidi geliştirildi, hasat başladı Mersin’de Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından turunçgil sezonunu uzatacak geç dönemde olgunlaşan 7 adet mandarin (mandalina) çeşidi geliştirilerek yetiştirildi, tescil süreci için kalite süreci başlatıldı

İHA

Turunçgilde sezonu uzatacak mandalina çeşidi geliştirildi, hasat başladı Mersin’de Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından turunçgil sezonunu uzatacak geç dönemde olgunlaşan 7 adet mandarin (mandalina) çeşidi geliştirilerek yetiştirildi, tescil süreci için kalite süreci başlatıldı

Mersin’de Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından turunçgil sezonunu uzatacak geç dönemde olgunlaşan 7 adet mandarin (mandalina) çeşidi geliştirilerek yetiştirildi, tescil süreci için kalite süreci başlatıldı. Mart’ın son günlerinde hasadı başlayan mandalina çeşitleri kalite kontrol aşamasında geçerek, ekonomiye katkı sağlayacak yeni çeşit olarak yerini almasının planlandığı bildirildi.
Türkiye’nin yaş meyve ve sebze üretiminde önemli bir yere sahip olan Mersin’de turunçgil sezonunu uzatarak ihracatı arttırmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’ne bağlı Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından Akdeniz İhracatçılar Birliği’nin destekleri ile birlikte "Turunçgil Çeşit Geliştirme” Projesi başlatıldı. Mutasyon ıslahı yöntemiyle geliştirilen bin 878 adet orta geç ve geç dönemde hasat edilen mandalina genotipi araziye dikilerek 7 yıl ArGe çalışması yapıldı. ArGe çalışmaları sonucunda bu yıl itibariyle Nova, Klemantin ve Robinson mandalina mutantı orta geçci dönemde olgunlaşan, çekirdeksiz özelliği olan 10 adet çeşit adayı olabilecek ümitvar genotipleri tespit edildi. Turunçgil sezonunu uzatacak geç dönemde olgunlaşan, çekirdeksiz özelliği olan 7 adet ümitvar genotip tespit edilen mandalinaların çeşit adayı olup olmadığının belirlenmesi için ise ArGe çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Geç dönemde olgunlaşan mandalinaların kalite kontrolü için ise ilk hasat yapıldı.

“Mart ayının sonunda hasat yapıyoruz”
Şu anda ıslah programının yapılmış olduğu parselde bulunduklarını belirten Enstitü Müdürü Doç. Dr. Davut Keleş, “Burada amacımız erkencilik ne kadar önemliyse mandarin çeşitlerinde geç hasat da o kadar önemli. Görmüş olduğunuz gibi Mart ayının sonunda dalında tazeliğini koruyan yeme kalitesi olan verimli mandarin çeşit adaylarımız 'ümitvar' tiplerimiz bulunmaktadır. Mandarin üretim sezonunu uzatarak çiftçilerimizin daha uzun sürede para kazanmasını sağlamak; özellikle de ihracatta sürekli ihraç ettiği ülkelere mal tedarikinin daha uzun süre sağlaması konusunda yeni imkanlar ve olanaklar sağlamayı hedeflemektedir” dedi.

Kalitesine bakılacak, tescile gönderilecek”
Geç olgunlaşan mandalina hasadını yapmaya başladıklarını belirten Doç. Dr. Keleş, ”Böylece geç mevsimde değişik tiplerde mandarin çeşit adaylarımızı görmüş olacaksınız. Bilindiği üzere geçci mandarin çeşitleri üreticiler için ihracatçılar için çok önemli bir olanak ve fırsatlar sağlamaktadır. Şimdi de geçci mandarin çeşidimizin hasadını yaparak tadına, kokusuna, aromasına, meyve tekstürüne bakacağız. Kısacası kalitesine bakacağız. Böylece duyusal olarak analizini yapacağız. Bu çeşit adaylarımızın yıl tekrarlarını yaptıktan sonra da Tohum Tescil Sertifikasyon Müdürlüğüne tescil için başvurusunu yapacağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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