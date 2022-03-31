Mersin'de kaçak sigara ve tütün operasyonu

Mersin'de bir iş yerine yapılan operasyonda, 13 bin 500 adet içi doldurulmuş makaron sigara, 20 kilogram kıyılmış sigara tütünü ile 6,5 kilogram gümrük kaçağa nargile tütünü ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinde çok sayıda kaçak sigara ve nargile tütünü olduğunu tespit etti. Bunun üzerine belirlenen iş yerine operasyon yapan ekipler, yaptığı aramalarda 1 elektrikli sigara doldurma makinesi, 13 bin 500 adet içi doldurulmuş makaron sigara, 20 kilogram açık kıyılmış sigara tütünü ile 6,5 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan M.Z. isimli şahıs, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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