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Müftü Kondi: "Yardımlarla ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaşmayı planlıyoruz”

İHA

Müftü Kondi: "Yardımlarla ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaşmayı planlıyoruz”

Mersin Müftüsü Şaban Kondi, ramazan ayının rahmet, bereket ve mağfiret ayı olduğunu belirterek, "Ramazan ayında ihtiyaç sahibi kardeşlerimize, yoksullara, kimsesizlere, yetimlere el uzatmak, bizler için en büyük manevi kazanım olacaktır" dedi.
Müftü Kondi, merkez Yenişehir ilçesindeki Mersin İl Müftülüğü Gençlik, Eğitim, Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlediği toplantıda, ramazan ayında yapılacak faaliyetlerle ilgili bilgi verdi.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2022 yılı ramazan ayı temasının 'Ramazan ve doğruluk' olarak belirlendiğini hatırlatan Kondi, "Ramazan ayı boyunca irşat faaliyetlerimiz büyük oranda yüz yüze gerçekleştirilecektir. Beş vakit namazda olduğu gibi teravih namazı da camilerimizde cemaatle kılınacaktır" diye konuştu. "Ramazan ayına yaklaşmanın sevinç ve heyecanı ile 1 Nisan Cuma akşamı kılınacak ilk teravih namazının ardından 2 Nisan Cumartesi günü tutulacak ilk oruç ile ramazan ayına girmiş olacağız" diyen Kondi, iki yılı aşkın süredir dünyayı etkisi altına alan salgın hastalık tedbirlerinin ardından bu yıl ramazan ayının, daha farklı bir heyecanla idrak edileceğini söyledi.

“İnsanın yeryüzündeki en büyük sorumluluğu doğruluktur”
İnsanı hem dünyada hem de ahirette iyiliğe ulaştıracak en temel ahlaki değerin doğruluk olduğunu vurgulayan Kondi, "Allah’a iman üzere inşa edilen hayat nizamının özünü teşkil eden doğruluk, sözün öze uyması; ihlas ve samimiyet bakımından kalpteki niyetle tutum ve davranışın bir olması demektir. Doğruluk, bütün varlığımızı ilgilendiren, bütün hayatımızı kuşatan en temel ahlaki prensiptir. Bu sebeple Allah’ın mükerrem bir varlık olarak yarattığı insanın yeryüzündeki en büyük sorumluluğu, doğruluktur, dürüstlüktür. Bu sorumluluğun ifası, insanın en önemli ihtiyaçlarından olan huzurlu ve güvenli bir ortam oluşturmanın da temel taşlarından biridir" ifadelerini kullandı.

“İhtiyaç sahibi kardeşlerimize el uzatmak, bizler için en büyük manevi kazanım olacaktır”
Dünyanın zor ve sıkıntılı süreçlerden geçtiğine işaret eden Kondi, şöyle devam etti:
" Özellikle İslam coğrafyalarında savaşlar, işgaller, terör saldırıları ve zorunlu göç olayları sebebiyle milyonlarca insan, en temel haklarından bile mahrum bir vaziyettedir. Yeryüzünde milyonlarca çocuk, yoksulluk, çaresizlik ve açlık sebebiyle hayata veda etmektedir. Böyle zamanlarda yardımlaşmanın, paylaşmanın, yaraları sarıp acıları dindirmenin önemi, izahtan varestedir. İyiliklerin karşılığının kat kat fazlasıyla verildiği ramazan ayında ihtiyaç sahibi kardeşlerimize, yoksullara, kimsesizlere, yetimlere el uzatmak, bizler için en büyük manevi kazanım olacaktır. Bu mübarek zamanda bizden bir yardım eli bekleyen kardeşlerimizin sıkıntılarını bir nebze de olsa dindirebilmek, bizim için dünyanın bütün nimetlerine sahip olmaktan daha hayırlı olacaktır."

“Camilerimizi şenlendirerek geçen iki yılın özlemini gidermeye çalışacağız.”
Salgın nedeniyle iki yıl aradan sonra bu yıl teravih namazlarının camilerde cemaatle kılınacağını kaydeden Kondi, "Bu yıl camilerimizi doldurarak, şenlendirerek inşallah iki yılın özlemini gidermeye çalışacağız. Ancak bu süreçte, devam eden tedbirlere hassasiyetle riayet etmemiz gerekiyor. Cami ve mescitlerimizde temizlik ve maske kullanımı gibi gerekli tedbirlerin uygulanmasına devam edilecektir. Hastalık belirtileri taşıyan kardeşlerimizin cemaate katılmamaları, hastalıkları geçinceye kadar sabretmeleri hususu önem arz etmektedir" dedi.

“Yardımlarla ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaşmayı planlıyoruz”
İl ve ilçe müftülüklerinin, Türkiye Diyanet Vakıf Şubeleri ile birlikte 'Kardeşliğimiz zekatla bereketlensin, beklenen sensin' projesi çerçevesinde yardım kampanyası yürüttüğünü ifade eden Kondi, "Vakfımız, bu yıl ramazan ayı boyunca milletimizin desteğiyle Mersin’in tüm ilçelerinde, yurt dışında ise mazlum, mağdur, muhtaç insanların bulunduğu bölgelerde ramazanın manevi iklimini yaşatacak inşallah. Türkiye Diyanet Vakfı Mersin Şubesi olarak yardım programı çerçevesinde; yardım kartları, gıda paketi, iftar kumanyası, bayramlık kıyafet gibi yardımlarla ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaşmayı planlamaktayız.
TDV kanalıyla ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmak isteyen vatandaşlarımız, ramazan ayı boyunca zekat, fitre, fidye, alışveriş kartı, gıda paketi, bayramlık kıyafet, iftarlıkkumanya gibi bağışlarını internet adreslerinden, il ve ilçe müftülüklerinden, TDV Mersin şubesi banka hesapları üzerinden yapabileceklerdir" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Kondi, ihtiyaç sahibi vatandaşların yararlanacağı 'İyilik Çarşısı'nı gazetecilere tanıttı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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