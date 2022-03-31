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Başkan Gültak, ‘Her Çocuk Bir Fidan’ etkinliğinde çocuklarla birlikte fidan dikti Akdeniz Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde ‘Her Çocuk Bir Fidan’ etkinliği düzenledi

İHA

Başkan Gültak, ‘Her Çocuk Bir Fidan’ etkinliğinde çocuklarla birlikte fidan dikti Akdeniz Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde ‘Her Çocuk Bir Fidan’ etkinliği düzenledi

– Çocuklar, Akdeniz Belediyesinin ‘Her Çocuk Bir Fidan’ etkinliğinde fidanları toprakla buluşturdu. Etkinliğe katılan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, projeyi çok fazla önemsediğine vurgu yaparak, "Sağlıklı bir doğa, tertemiz bir hava, masmavi bir gökyüzü ve bereketli topraklar siz çocuklarımıza bırakacağımız en değerli mirastır" dedi.
Akdeniz Belediyesi ve Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün işbirliği ile 'Her Çocuk Bir Fidan' projesi çerçevesinde Nacarlı İlkokulu bahçesinde fidan dikimi etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe, Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak'ın yanı sıra İlçe Tarım Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, veliler, öğrenciler ve Nacarlı sakinleri katıldı.

"’Her çocuk bir fidan olsun’ felsefesi ile yola çıktık"
Etkinlikte konuşan Başkan Gültak, hizmet ve projeler üretmek adına bürokratları ile oldukça yoğun çalışmalar yaptıklarını söyledi. Gültak, "Bugün de Nacarlı'da çok önemli bir etkinliğe imza atıyoruz. Ülkemizin birçok noktasında erozyonlar, seller gibi üzücü olaylar oldu. Bunların sonucunda can ve maddi kayıplar gerçekleşti. Moralimiz bozuldu; canımız sıkıldı. Bugün yaptığımız etkinlik bu noktada oldukça önemlidir. Akdeniz Belediyesi olarak 'her çocuk bir fidan olsun' felsefesi ile yola çıktık. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü başta olmak üzere diğer bürokratlarımızın da yapmış olduğu bu faaliyette 5 bine yakın ağaç fidanını dikip dünyamıza kazandırmış olacağız. Bunların içinde zeytin, ceviz, iğde gibi hem bizlere ve ekilen yerlere faydası olan hem de çocuklarımızın gidip kendi elleri ile koparıp zeytin, ceviz ve iğdenin ne olduğunu öğrenmelerini sağlamaları açısından değerli buluyorum" diye konuştu.

"Ağaçsız bir dünya kurak bir dünyadır"
Temiz bir dünyada yaşamak için çevreye ve doğaya sahip çıkılması gerektiğine dikkat çeken Gültak, "Eğer iklim değişikliğini önemsiyorsak ağaçsız ve ormansız bir dünya düşünmemeliyiz. Ağaçsız bir dünya kurak bir dünyadır. Kuraklığın olduğu bir dünyada da ne tarımdan bahsedebiliriz ne de insanoğlunun su ihtiyacının karşılandığı bir ortamdan bahsedebiliriz" ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin en önemli millet bahçelerinden birisinin Mersin'de olduğunu söyleyen Gültak, "Orada diktiğimiz ağaçları gördüm. Üzerinden epey süre geçti, çok büyümüşler; daha da büyüyecekler. Bundan 510 sene sonra Millet Bahçesine gittiğinizde çok büyük ağaçlarla, yemyeşil bir ortamla karşılaşacaksınız. Belki bugün bu diktiğimiz ağaçların farkında olmayabilirsiniz. Bundan yıllar sonra bu ağaçlar buraya temiz ve güzel bir dünya için yeşil dünya adına çok büyük bir farkındalık sağlayacak" şeklinde konuştu.
Çocukların okudukça daha da bilinçleneceğini söyleyen Gültak, "Ağaçlar ve bitkiler dünyadaki oksijen stokunu kontrol eden yegane mekanizmalardan bir tanesidir. Dolayısıyla yeşil bir dünya, bol oksijenli temiz havalı bir dünya demektir. Bizim coğrafyamız da oldukça güzel. Bakınız masmavi bir gökyüzü. Biraz aşağı inseniz, masmavi bir deniz, biraz yukarı çıkarsanız yemyeşil ormanları ile bitki örtüleri ile dağlarımız var. Atalarımız bize bu şekilde bıraktı. Bunlara sahip çıkmalıyız. Ben özellikle başkan yardımcılarımıza ve bürokratlarımıza 'çocuklara yönelik etkinliklerde mutlaka ağaç, fidan dikelim' diyorum. Çocuklarımız, bunun ne kadar önemli olduğunu anlasın” dedi.
Öte yandan, Akdeniz Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından temin edilen yaklaşık 5 bin adet zeytin, ceviz ve iğde ağacı fidanlarının ilçe sınırları içerisindeki spor tesisleri kenarlarına, okullara, yeşil alanlara ve belediye arazilerine dikileceği bildirildi. Etkinlikte, öğrenciler davul ve zurna eşliğinde dans gösterileri sergiledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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