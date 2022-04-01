Doğu Akdeniz’de özellikle Mersin körfezinde sıkça görülen, son günlerde ise sahile vuran zehirli iğneleri bulunan denizanaları nedeniyle Erdemli’de belediye ekipleri kıyıları temizlemeye başladı. Vatandaşların temas etmemesi için ölü denizanaları tek tek toplanırken, çıplak elle dokunulmaması konusunda da görevliler uyarıda bulundu.

Son aylarda Mersin körfezinde sıklıkla görülen denizanaları kıyı kesimlerine kadar geldi. Özellikle 3 gündür sıklıkla sahillere vuran denizanaları vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Erdemli’ye de ulaştı. Zehirli iğneleri bulunan denizanalarının ilçe merkezindeki sahillere vurmaya başlaması üzerine Erdemli Belediyesi ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, karaya vuran ölü denizanalarını vatandaşın zarar görmemesi için topluyor. Ekipler, vatandaşlara zehirli olan denizanalarına çıplak elle dokunulmaması uyarısında da bulunuyor.



"Çıplak elle kesinlikle dokunulmaması gerekiyor"

Denizanalarının Süveyş Kanalı'ndan Akdeniz’e geldiğini belirten Erdemli Belediye Başkan Yardımcısı Abdülkadir Altunçiçek, sahile yakın noktalara yiyecek bulmak için gelen denizanalarının telef olduğunu kaydetti. Havaların ısınması nedeniyle bu durumun yaşandığını aktaran Altunçiçek, ”Biz de tedbir alıyoruz, belediyemizin ekipleri ile gerekli sahil temizliğini yapıyoruz. Vatandaşlarımız açısından dikkat edilmesi gereken konu bunların zehirli olduğudur, çıplak elle kesinlikle dokunulmaması gerekiyor. Belediyeye haber etmeleri durumunda Erdemli sahilinde her yerde biz bunları toplayacağız. Ekiplerimiz sahilimize vurmuş olan denizanalarını topluyorlar” dedi.

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