Uzm. Dr. Direk: “Otizmde farkındalık çok önemli” Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi, “2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü” dolayısıyla konunun uzmanı Uzm. Dr. Direk’ten bilgiler aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uzm. Dr. Direk: “Otizmde farkındalık çok önemli” Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi, “2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü” dolayısıyla konunun uzmanı Uzm. Dr. Direk’ten bilgiler aldı

İHA

Uzm. Dr. Direk: “Otizmde farkındalık çok önemli” Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi, “2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü” dolayısıyla konunun uzmanı Uzm. Dr. Direk’ten bilgiler aldı

– Uzm. Dr. Ceren Söğüt Direk, otizmin tam olarak tedavisinin olmadığını, ancak farkındalığın çok önemli olduğunu belirterek, “Erken tanıyla birlikte bu çocuklar uygun eğitsel destek alıp, toplumsal hayata katılıp kendilerine yeten bireyler olabilirler” dedi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi, “2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü” dolayısıyla konunun uzmanından önemli bilgiler aldı. Uzm. Dr. Ceren Söğüt Direk, otizm belirtilerini anlatarak, çok boyutlu tedavi yöntemlerinden bahsetti.

“Otizm, erken çocukluk döneminde başlar”
Uzm. Dr. Direk, otizmin, erken çocukluk döneminde başlayan, sosyal etkileşim ve iletişim alanında kısıtlılık, tekrarlayıcı, sınırlı ilgi alanları ile seyreden bir durum olduğunu söyledi. Otizmin belirtilerine ilişkin bilgi veren Direk, “Otizm belirtilerini üç ana başlıkta toplamamız gerekirse ilki sosyal becerilerde aksama. Bu çocuklarda sosyal iletişim, etkileşimde bir sorun vardır. Yetişkinlerin ilgisini çekme isteksizliği, yine duygu paylaşımında azlık gibi yaşından beklenen becerileri göstermediğini görürüz. İkinci belirti kümesi; dil, konuşma, gelişme geriliği. Burada bizim ‘ekolali’ dediğimiz, kelimeleri tekrar etme, bazı kalıp cümleleri tekrar etme görülebilir. İlgi alanında konuştuğu zamanlarda bile aslında mekanik bir ses tonuyla tekdüze bir konuşma görebiliriz. Zamirleri kullanımda da sorunlar yaşanabilir. Örneğin kendisinden bahsederken ‘ben’ diyeceği yerde ‘o’ kelimesini kullanmak gibi. Bir diğer belirti kümesi de yine tekrarlayıcı davranışlar; bunlar bedensel davranışlar. Örneğin, parmak ucunda yürüme, el çırpma, kol sallama davranışı olabileceği gibi tekrarlayıcı alanlar da olabilir; hep aynı oyunu oynama, aynı oyuncağı kullanma gibi” ifadelerini kullandı.

“Otizm tanısını, çocuk ve genç psikiyatri uzmanı koyar”
Otizmin nedenleriyle ilgili çok fazla kafa karışıklığı olduğunu kaydeden Direk, “Nedeni tam olarak belirlenemese de genetik faktörlerin etkili olduğu konusunda bilimsel çalışmalar oldukça ilerlemiş durumda. Şöyle düşünebiliriz aslında; erken çocukluk döneminde beyin gelişimi devam ederken altta yatan genetik faktörlere çevresel etkilerin etki etmesiyle birlikte oluşan bir değişimdir diyebiliriz. Tanı koyulurken hekime başvuru genellikle 23 yaş civarında ve konuşma gecikmesi nedeniyle olmaktadır. Tanıyı, çocuk ve genç psikiyatri uzmanı koyar. Tanı konulurken herhangi bir kan testi ya da görüntüleme yöntemi değil, çocuk psikiyatristinin klinik muayenesi altın standart olacaktır” diye konuştu.

“Otizmin farkındayız, her zaman yanınızdayız”
Otizmin tam olarak tedavisinin olmadığını, ancak çocuğun bireysel özelliklerine göre şekillenen çok boyutlu bir tedavi yaklaşımı belirlendiğini ifade eden Direk, ana tedavi yaklaşımının eğitsel tedavi olduğunu vurguladı. Direk, eğitsel tedavilerden özellikle davranışçı modelleri baz alan yöntemlerin daha etkili olduğunu belirterek, şunları söyledi:
“Direkt bir ilaç kullanımı söz konusu olmasa da otizme eşlik eden agresyon, dikkat eksikliği, uykusuzluk, tekrarlayan davranışlar için ilaç kullanımı söz konusu olabilir. Tedaviye yanıtı belirleme konusunda en önemlisi aslında erken tanı. Henüz 23 yaşında gelmese de aslında ‘riskli bebekler’ dediğimiz, bizim için alarm bulgularının olduğu bazı bizi şüphelendiren davranışlar olabilir. 01 yaş arasında özellikle yavaş beslenme, emmede sorun, yüksek sese ve ışığa karşı duyarsızlık. 3 aya geldiğinde başını tutamama, 6 aylıkken henüz desteksiz oturamama, yine duyguları paylaşmada güçlük, işaret etmeme, 30 dakikadan fazla avutulamayacak düzeyde ağlamanın olması gibi. 12 yaşları arasında da yine göz kontağında eksiklik, duygu paylaşımı ve bizim motor taklit becerileri dediğimiz özellikle ‘bay bay yapma’ ya da ‘ce ee davranışı’ gibi ‘hayır’ demek gibi davranışları yapmaması, insan yüzüne değil de daha çok nesnelere odaklanma ve onlara bakma isteği gibi bizi endişelendirecek, şüphelendirecek bazı davranışlar olabilir. Otizmde farkındalık çok önemli, çünkü erken tanıyla birlikte bu çocuklar uygun eğitsel destek alıp toplumsal hayata katılıp kendilerine yeten bireyler olabilirler. Tüm otizmli çocuklarımızı ve ailelerini sevgiyle kucaklıyorum. Otizmin farkındayız, her zaman yanınızdayız.”
Programın sonunda Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi’nde görevli fizyoterapist Bilge Yıldırım, Uzm. Dr. Ceren Söğüt Direk’e özel çocukların yaptığı el işi süs eşyasını hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şehit polis Fethi Sekin'in anısı Mersin'de yaşatılacak
YEREL HABERLER Şehit polis Fethi Sekin'in anısı Mersin'de ...
Gülnar'daki yurt ve konuk evi, öğrencilere sıcak bir yuva oldu
YEREL HABERLER Gülnar'daki yurt ve konuk evi, öğrencilere sıcak bir ...
AK Parti'li Yılmaz: "Kaos ortamının önündeki en büyük engel yine hukuk olacaktır"
YEREL HABERLER AK Parti'li Yılmaz: "Kaos ortamının önündeki en büyük ...
Mersin'de camilerde Ramazan temizliği yapıldı
YEREL HABERLER Mersin'de camilerde Ramazan temizliği yapıldı
Akdeniz’de kıyılar ölü zehirli denizanalarından temizleniyor Doğu Akdeniz’de son aylarda yoğun olarak görülen, birkaç gündür ise kıyılara vuran zehirli iğnelere sahip telef olmuş denizanaları yerleşim yerlerine yakın bölgelere ulaşınca belediye ekipleri harekete geçti Erdemli Belediyesi ekipleri vatandaşın temas etmemesi için denizanalarını tek tek toplarken, çıplak elle dokunulmaması konusunda da uyarıda bulundu
YEREL HABERLER Akdeniz’de kıyılar ölü zehirli denizanalarından ...
Kazadan bir gün sonra yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Kazadan bir gün sonra yaşamını yitirdi
Erdemli Belediyesinden ‘İlk Hasbihal’ konseri
YEREL HABERLER Erdemli Belediyesinden ‘İlk Hasbihal’ konseri
Başkan Yılmaz: "Canla, başla çalışmaya devam edeceğiz" Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, hizmette 3'üncü yılını geride bıraktı
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz: "Canla, başla çalışmaya devam ...
Başkan Seçer, Avukatlar Günü Balosuna katıldı
YEREL HABERLER Başkan Seçer, Avukatlar Günü Balosuna katıldı
Başkan Gültak, ‘Her Çocuk Bir Fidan’ etkinliğinde çocuklarla birlikte fidan dikti Akdeniz Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde ‘Her Çocuk Bir Fidan’ etkinliği düzenledi
YEREL HABERLER Başkan Gültak, ‘Her Çocuk Bir Fidan’ etkinliğinde ...
Akkuyu Nükleer A.Ş., Ramazan öncesi Gülnar sakinlerini unutmadı
YEREL HABERLER Akkuyu Nükleer A.Ş., Ramazan öncesi Gülnar ...
Akyürek Balta: “Ya yeşil dönüşümü tamamlarız ya da uluslararası pazarda rekabet gücümüzü kaybederiz” TÜİOSB Başkanı Akyürek Balta, Eko İklim Zirvesi'nde Yeşil Dönüşümün önemini anlattı
YEREL HABERLER Akyürek Balta: “Ya yeşil dönüşümü tamamlarız ya da ...
Akdeniz’de deniz anası kabusu sürüyor, Kızkalesi sahiline kadar geldi
YEREL HABERLER Akdeniz’de deniz anası kabusu sürüyor, Kızkalesi ...
Müftü Kondi: "Yardımlarla ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaşmayı planlıyoruz”
YEREL HABERLER Müftü Kondi: "Yardımlarla ihtiyaç sahibi ...
FETÖ'den gözaltına alınan ABD'li, örgüt üyelerinin ailelerine 200 bin dolar dağıtmış
YEREL HABERLER FETÖ'den gözaltına alınan ABD'li, örgüt üyelerinin ...
FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 12'ye çıktı Yabancı uyruklu şüphelinin, tutuklu bulunan FETÖ şüphelilerinin ailelerine verilmek üzere 200 bin dolar dağıttığı öne sürüldü
YEREL HABERLER FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 12'ye çıktı Yabancı ...
MDOB, Aşık Veysel'i türküleriyle anacak
YEREL HABERLER MDOB, Aşık Veysel'i türküleriyle anacak
Kurs merkezi öğrencileri, üniversiteyi gezdi
YEREL HABERLER Kurs merkezi öğrencileri, üniversiteyi gezdi
Öğrenciler, Mersin tarihini dinledi
YEREL HABERLER Öğrenciler, Mersin tarihini dinledi
Mersin merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı
Silifkeli kadınların saksıda ürettikleri çilek fideleri zincir marketlerde satılacak
YEREL HABERLER Silifkeli kadınların saksıda ürettikleri çilek ...
Mersin'de kaçak sigara ve tütün operasyonu
YEREL HABERLER Mersin'de kaçak sigara ve tütün operasyonu
Turunçgilde sezonu uzatacak mandalina çeşidi geliştirildi, hasat başladı Mersin’de Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından turunçgil sezonunu uzatacak geç dönemde olgunlaşan 7 adet mandarin (mandalina) çeşidi geliştirilerek yetiştirildi, tescil süreci için kalite süreci başlatıldı
YEREL HABERLER Turunçgilde sezonu uzatacak mandalina çeşidi ...
Mersin merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu
YEREL HABERLER Mersin merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.