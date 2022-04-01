İki ilde silah ticareti operasyonu: 8 gözaltı



Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN merkezli iki ilde yapılan operasyonda, kaçak olarak silah ticareti yaptıkları belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şube müdürlüğünce, silah ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Ekipler, Mersin ve Konya'da belirlenen 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda F.Ç.G., M.M., S.G., A.K., E.Ş., İ.I., F.K. ve M.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 5 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 2 Kalaşnikof fişeği, 119 tabanca mermi ile 4 tarihi eser sikke ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2022-04-01 11:32:43



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