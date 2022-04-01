Silah tacirlerine operasyon: 8 gözaltı

Mersin ve Konya'da silah ticareti yaptıkları ileri sürülen şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 8 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce başlatılan projeli çalışma kapsamında, silah ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için 2 kentte 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Zanlılardan A.K., E.Ş., İ.I., F.K. ve M.K. Konya'da, F.Ç.G., M.M. ve S.G Mersin'de yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise 5 adet ruhsatsız tabanca, 2 kaleşnikof fişeği, 119 tabanca fişeği, 1 adet pompalı tüfek ve 4 adet sikke ele geçirildi.

Projeli çalışma çerçevesinde daha önceki operasyonlarda yakalanan 3 şüphelinin tutuklandığı, son bir ayda ele geçirilen silah sayısının ise 75 olduğu bildirildi.

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