Toros Kolejinin 1980 yılı mezunları MTOSB'yi gezdi

Toros Kolejinin 1980 yılı mezunları, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesini (MTOSB) ziyaret ederek, Başkan Sabri Tekli ile bir araya geldi.

Kolejin 1980 yılı mezunları, MTOSB’yi gezerek, Başkan Tekli’den çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Öncelikli olarak Model Fabrika ve Yenilik Merkezini ziyaret eden mezunlar, ardından Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrenciler ile bir araya geldi. Okulun eğitim sistemi ile ilgili Tekli'den bilgiler alan heyet, öğrencilere başarılar diledi.

Model Fabrika ve Yenilik Merkezinin faaliyetleri ile ilgili bilgi veren MTOSB Başkanı Sabri Tekli, "Model Fabrika ve Yenilik Merkezimiz, fabrikalarımıza eğitim verme ve bu fabrikaların verimliliğini artırma odaklı çalışmalar gerçekleştiriyor. Her geçen gün sistemimiz oturuyor. Şu anda onlarca firmaya eğitim veriyoruz" dedi.

Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin eğitim sistemi ile ilgili de bilgiler aktaran Tekli, "Okulumuz oldukça başarılı öğrencilerle dolu tam donanımlı bir okul. Eğitimi çok önemsiyoruz. Burada okuyan öğrencilerimiz mezun olduklarında fabrikalarda kolaylıkla kendilerine iş bulabiliyorlar. Eğitimlerini buna göre alıyorlar" diye konuştu.

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