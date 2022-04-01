Millet Bahçesinde minderlere oturup kitap okudular Çocuklar, Akdeniz Belediyesinin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte ‘Kütüphaneler Haftası’ çerçevesinde düzenlediği kitap okuma etkinliğinde buluştu

Akdeniz Belediyesi ile Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında ‘Kütüphaneler Haftası’ dolayısıyla düzenlenen etkinlikte buluşan çocuklar, güneşli bahar havasında Millet Bahçesi sahiline attıkları minderlerin üzerine oturup kitap okudu.

Mersin Millet Bahçesi sahil etabında gerçekleşen etkinliğe, Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Şimşek, öğretmenler ve ilçe sınırları içerisinde bulunan farklı okullardan gelen 150’yi aşkın öğrenci katıldı. Gezmek, dinlenmek veya piknik yapmak için Millet Bahçesine gelen vatandaşların yoğun ilgisi altında gerçekleşen buluşmada küçük çocuklar, sahilin kumlarına attıkları minderlerine oturarak toplu halde kitap okudu.



“Çocuk Şenliği geleneksel hale gelecek”

Etkinlikte bir konuşma yapan Başkan Gültak, Millet Bahçesinde 29 Mart’ta başlayıp 3 gün süren çocuk şenliğine çocuklar ve annebabaların akın ettiğini ifade ederek, Akdeniz Çocuk Şenliğini de Karaduvar Balık Festivali gibi geleneksel hale getireceklerini söyledi. Gültak, “Her yıl Nevruz Bayramından sonra havaların da güzel olduğu günlerde bu şenliğimizi yapacağız. Akdeniz’e, Mersin’e ve sevgili çocuklarımıza şimdiden hayırlı olsun” dedi.



“Kitap okumaya daha çok zaman ayırın”

Kitap okumanın önemine değinen Gültak, çocuklara seslenerek, “Ne kadar çok kitap okursanız kişiliğiniz gelişir, dünyaya bakışınız değişir, daha zeki olup derslerinizde başarılı olursunuz. Hayatta birçok şeyi okumakla öğrenirsiniz. Okumakla daha üretken insanlar olursunuz. Televizyon, bilgisayar, tablet veya telefon başında geçirdiğiniz zamandan daha fazlasını kitap okumaya ayırın” diye konuştu.



“Okuma etkinliğimizi, Türkiye’nin en güzel Millet Bahçesinde düzenliyoruz”

Çocuklar ve gençlerin eğitimine destek verdiklerini, okulların ihtiyaçlarını karşıladıklarını kaydeden Gültak, Nacarlı İlköğretim Okulunda, dün gerçekleşen etkinlikte de yine öğrencilerle buluşup okulun bahçesine yüzlerce ceviz, zeytin ve iğde fidan diktiklerini belirtti. Gültak, “Bugün buradaki etkinliğimizi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bakanlarımız ve milletvekillerimizin destekleriyle kentimize ve vatandaşlarımıza kazandırdığımız, ülkemizin en güzel ve en büyük Millet Bahçemizde düzenliyor olmaktan ayrıca mutluyuz, gururluyuz” şeklinde konuştu.

Kitap okuma etkinliğine katılan öğrenciler ve öğretmenler ile etkinliğin düzenlenmesini sağlayan Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü yetkililerine teşekkür eden Başkan Gültak, konuşmasından sonra mindere oturarak çocuklarla birlikte kitap okudu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.