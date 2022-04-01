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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mezitli'de bin kadına kanser taraması yapıldı

İHA

Mezitli'de bin kadına kanser taraması yapıldı

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi ve Mezitli Kent Konseyi işbirliği ile 3 yılda bin kadının kanser taramasından geçirilmesi sağlandı.
Meme, rahim ağzı ve kalın bağırsak taraması yapılan kadınlar arasında 30 kanser vakası tespit edilerek tedavilerine başlandı. Özel bir hastane ve Mahmut Arslan Toplum Sağlığı Merkezinde hastalığın erken teşhis nedeniyle büyük bölümü sağlığına kavuşan kadınlar aynı zamanda daha sağlıklı, kaliteli ve üretken bir yaşam için çeşitli kurslar da aldılar. Belirli aralıklarla Mezitli Belediyesinin araçlarıyla evlerinden alınarak sağlık kurumunun kapasitesine göre getirilen kadınlar taramadan geçiriliyor ve Mezitli’yi gezme, sinema yada konserlere gitme olanağı da buluyorlar. Mezitli Kent Konseyi Başkanı Sibel Gelbul’un eşliğinde Mahmut Arslan Aile Sağlığı Merkezine gelen 17 kadın daha sağlık taramasından geçti. Hiçbir bulguya rastlanmayan kadınlar Mezitli Belediyesi Sanat Çarşısı ve Örgülü Sokağı gezdi.
Mezitli Belediyesi ile birlikte Mezitli merkezde ve kırsal bölgelerde yaşayan kadınlara yönelik çok önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Mezitli Kent Konseyi Başkanı Sibel Gelbul, 3 yılda bin kadını sağlık taramasından geçirmiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Çağımızın en büyük hastalıklarından birisi olan kanserle mücadelede erken teşhisin önemine dikkat çeken Gelbul, “Başkanımız Neşet Tarhan’la birlikte Mezitli’de yaşayan tüm kadınların sağlıklı, kaliteli ve üretken bir yaşam sürmesi için mücadele ediyoruz. Bu güne kadar 30 kadınımıza hastalık tanısı konuldu ve büyük bölümü artık sağlıklı şekilde yaşamını sürdürüyor. Erken teşhis sağlanması nedeniyle tüm kadınlarımız en kısa sürede sağlığına kavuşacağına inancımız tam” dedi.
‘Sağlıklı kadın, sağlıklı toplum’ diyerek kanser konusunda toplumda farkındalık sağlanması, toplum bilincinin geliştirilmesini amaçladıklarını ifade eden Gelbul, “Şu ana kadar hem kırsal hem de şehirde bulunan toplam bin kadının taraması gerçekleştirildi. Bunun 700’ü toplum sağlık merkezinde, 300'ü özel hastanede taramaları yaptırıldı. 30‘a yakın erken teşhis tedavisi yaptırıldı. KETEM taramalarına, 40 yaşından 69 yaşına kadar olan kadınlar meme kanseri taramasına, 30 yaşından 60 yaşına kadar olan kadınlar rahim ağzı kanseri taramasına, 50 yaşından 70 yaşına kadar olan kadın ve erkekler kalın bağırsak kanser taramasına katılabiliyor. Mezitli’de tarama yaptırmadığımız hiçbir kadın kalsın istemiyoruz. Tüm kadınlarımıza gerek sosyal gerekse Lojistik destek sağlayarak taramalarını yaptırıyoruz” diye konuştu.

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