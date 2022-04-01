Herkes zam yaparken onlar fiyatları indirdi Tarsus Belediyesi, ekmeği 75 kuruştan satacak

Mersin'in Tarsus ilçesinde Ramazan ayı boyunca halk ekmek 75 kuruştan satılacak.

Artan maliyetlere rağmen vatandaşın bütçesine katkı sunmak adına ilk zamanlardan itibaren ekmek satışını 1 TL yapan Tarsus Belediyesi, Ramazan ayında halk ekmek fırınında 200 gram ekmekte 25 kuruş indirime giderek 75 kuruşa satacak. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Ramazan ayı boyunca her gün geliri olmayan ihtiyaç sahibi ailelere de askıda ekmek uygulaması ile ücretsiz ekmek dağıtılacağını vurguladı. Fırındaki çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Bozdoğan, uzun süredir 1 TL'den satılan halk ekmeğin Ramazan'da vatandaşların bütçesine katkı sağlamak amacıyla indirime giderek 75 kuruş olacağını belirtti. Bozdoğan, "Vatandaşlarımız mağdur olmasın, Ramazan’da ekmek almaya zorlanan vatandaşlarımız olmasın diye çabalıyoruz. Halk Ekmek fırınımızda hijyenik ortamda üretilen ekmekleri vatandaşlarımızın sofrasına artan maliyetlere rağmen 75 kuruşa taşırken, Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyoruz” dedi.



"Zam yağmıyor, aksine indirime gidiyoruz"

Tarsus’ta Türkiye’nin en ucuz ekmeğini vatandaşlara ulaştırdıklarını belirten Bozdoğan, "Ramazan ayı için çalışmalarımızı tamamladık. Yüksek fiyatlar cep yakmaya devam ediyor. Tüm bunlara rağmen Türkiye’nin en ucuz ekmeğini vermekten dolayı mutluyuz. Fiyatların artışının başladığı ilk günden bu yana ekmek satışımız aynı fiyatla devam ediyor. Zam yapmıyor, aksine indirime gidiyoruz. Dar gelirli vatandaşlarımıza askıda ekmek uygulamamız sayesinde ücretsiz ekmek dağıtacağız. Bu Ramazan ayında da aynı şekilde halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Ramazan ayının herkese hayırlar getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

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