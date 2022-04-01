Türkiye’den Lübnan’a 91 tır bin 484 ton insani yardım 15 tırdan oluşan yardımlar, gemiyle Taşucu Limanı’ndan yola çıktı

Lübnan'daki yoksulluk ve insani ihtiyaçların derinleşmesi nedeniyle ihtiyaç sahibi aileler için AFAD koordinasyonunda hazırlanan 980 tonluk insani yardım malzemelerinin, 15 tırdan oluşan üçüncü seferi, gemiyle Mersin’in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Limanı’ndan yola çıktı. Bugüne kadar Lübnan’a 91 tır toplam bin 484 ton insani yardım malzemesi gönderildi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Mersin Valisi Ali İhsan Su, AFAD Başkanı Yunus Sezer ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı törenle gönderilen insani yardımların içeriğinde bebek sütü ve gıda malzemeleri bulunuyor. AFAD koordinasyonunda sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle hazırlanan bugüne kadar Lübnan’a 91 tır toplam bin 484 ton insani yardım malzemesi gönderildi. Yardımlar Lübnan'daki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak.



"Yüz yıllarca aynı sancak altında bulunduk"

“Sadece son bir ayda bu üçüncü gemiyi Lübnan’a gönderiyoruz” diyen İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, “Bugüne kadar toplam 91 tır yardım gönderdik. Bugünkü 960 tonluk yardım ile toplam 1484 ton insani yardım malzemesini oraya ulaştırmış olacağız. Neden Lübnan? Lübnan yakın bir mesafede komşumuz. Hatay’a Beyrut, Silifke mesafesinde bir yer. Yüz yıllarca aynı sancak altında bulunduk. Kapı komşumuz. Suriye’deki huzursuzluk bizi rahat bırakıyor mu? Ukrayna bırakıyor mu? Geçmişte Irak ve İran bizi rahat bıraktı mı? Bırakmadı. Çünkü bunlar komşularımız. Orada bir sıkıntı varsa bizim el uzatmamız gerekir. Suriye’de yaşanan olaylardan dolayı Lübnan’a 1 milyon mülteci gitti. Lübnan küçük bir yer. Ekonomik gelişmeler, pandemi, patlama derken sıkıntı yaşadı. Cumhurbaşkanımız özellikle çocukları ve temel gıda gereksinimlerini karşılamak için talimatı AFAD koordinasyonunda bugün 19 Sivil Toplum Kuruluşumuzla milletimizden toplanan yardımları kardeşlerimize göndereceğiz. Marifet iltifata tabidir” dedi.



"Dünyanın neresinde bir mazlum varsa bizim milletimiz ona yardım eder"

Çataklı, “Biz sadece oralara Ramazanda iftar sofralarına sevinç değil. Sadece sahurlarına sevinç değil. Aynı zamanda kardeşlerimizin eksiklerini tamamlamak için yardım ediyoruz. Elbette bu gönderdiğimiz yardımlar onların sorunlarını çözmez. Ama biz sevgimizi muhabbetimizi göndereceğiz. Biz emanetçiyiz. Biz Atalarımızın emanetçileriyiz. Emanetlerimizi evlatlarımıza aktarmalıyız. Bazı şeyler nasip işidir. Çok zengin olabilirsiniz. Belki dünyanın en zengin ülkesi değiliz. Çok da zengin olabilirsiniz. Ama nasipte yoksa olmaz. İstek önemlidir. Nice zenginler vardır. Malını biriktirir biriktirir gider. Hepimizin gideceği yer bir buçuk metre çukur. Biz nasipli milletiz. Dünyanın neresinde bir mazlum varsa bizim milletimiz ona yardım eder” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı emeği geçenlere teşekkür ederek, "Topkapı sarayının girişinde bir yazı yazar, 'Ya valiyete külli mazlum'. Yani bütün mazlumların sığınağı der. Bütün Müslümanların demez. Bütün Türklerin sığınağı demez. Saçları sarışın olanların, gözleri renkli olanların demez, Afrika’dan gelenlerin demez, Avrupa’dan gelenlerin demez. Bunun için bu yardımlarımızın toplanmasında emeği geçen sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine, milletimize ve tüm emeği geçenlere teşekkür ederim” diye konuştu.

Konuşmalardan sonra yardım gemisi dualarla uğurlandı.

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