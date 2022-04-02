Mersin'de Akkuyu NGS işçilerinin servisi devrildi: 11 yaralı

Murat SÖZERİ/ GÜLNAR (Mersin), (DHA)MERSİN'in Gülnar ilçesinde, Akkuyu Nükleer Güç Santrali işçilerinin taşındığı otobüsün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Büyükeceli Mahallesi MersinAntalya yolunda meydana geldi. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışan işçileri taşıyan Rıdvan Ataser'in kullandığı 33 ADL 683 plakalı otobüs, kontrolden çıkarak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 11 işçi, sağlık görevlilerince ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Gülnar Murat SÖZERİ
2022-04-02 11:16:55
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