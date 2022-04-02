Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ramazan pidesini 2,5 liradan satışa sunuyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi MEREK Halk Ekmek Fabrikası, Ramazan pidesi üretimine başladı. Büyükşehir Belediyesinin hijyenik koşullarda ve katkısız üretim yaptığı 300 gramlık Ramazan pideleri 2,5 liradan yurttaşların sofralarına ulaştırılıyor.

Yardımlaşma ve dayanışmanın öneminin bir kez daha hatırlandığı Ramazan ayında Büyükşehir Belediyesi, ürettiği Ramazan pidelerinin satışında uygun bir fiyat belirledi. MEREK’te hijyenik koşullarda üretilen pideler, 2,5 liradan vatandaşların sofrasına ulaştırılıyor. Büyükşehir Belediyesi MEREK Halk Ekmek Fabrikasında çoğunluğu kadınlardan oluşan üretim ağı ile üretilen pideler, yine kadınlar tarafından işletilen 42 halk ekmek büfesinde vatandaşlara sunuluyor.

MEREK Halk Ekmek Fabrikası Sorumlusu Hamza Önder, Ramazan sofralarının vazgeçilmezi olan pideleri uygun fiyatla vatandaşlara ulaştırdıklarını ifade ederek, “Her yıl olduğu gibi Ramazan ayının vazgeçilmez pidesini Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde MEREK Fabrikasında hijyenik koşullarda üretmeye devam ediyoruz. Merkez ilçelerimizde 42 satış noktasında vatandaşlarımıza hizmet ediyoruz. Şu anda artan maliyetlere rağmen 300 gram pideyi 2,5 TL fiyatla vatandaşlarımıza sunuyoruz” dedi.

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