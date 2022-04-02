Bozyazı'da kurumlar arası voleybol turnuvası sona erdi

Mersin’in Bozyazı ilçesinde kurumlar arası voleybol turnuvası sona erdi.

Bozyazı Kaymakamlığı ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuvaya, ilçedeki değişik kurum ve kuruluşların 16 voleybol takımı katıldı. Şehit Murat Namdar Ortaokulu Spor Salonunda düzenlenen turnuva, Sosyal Yardımlaşma ile Bozyazı Anadolu Lisesi arasında oynanan final maçıyla sona erdi. Final maçını, Kaymakam Muhsin Duran Kalkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aziz Gedik, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sema Güler, kurum amirleri ve vatandaşlar izledi. Karşılaşmayı 31 kazanan Sosyal Yardımlaşma, turnuvanın şampiyonu olurken, Bozyazı Anadolu Lisesi ikinci, Bozyazı Emniyet Müdürlüğü üçüncü oldu. Turnuvada gösterdiği fairplay davranışıyla Bozyazı Ortaokulu en centilmen takım ödülünü aldı.

Turnuvada dereceye giren takımlara ödülleri, Kaymakam Kalkan tarafından verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.