Mersin'de günde 12 bin kişiye iftar yemeği ulaştırılıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesince Ramazan ayı boyunca 13 ilçede günlük 12 bin kişiye iftar yemeği ulaştırıldığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesi öncülüğünde sürdürülen ücretsiz yemek dağıtımı, Ramazan’ın ilk gününde de birçok mahallede devam etti. Ramazan sofralarını bereketlendirecek olan hizmetle her gün kent genelinde belirlenen özellikle dezavantajlı mahallelerde günlük 12 bin kişiye ücretsiz yemek dağıtılacak. Ramazan boyunca her gün kavurma, pilav ve tatlıdan oluşan menü sofralarda yerini alacak.

Mobil Mutfak Tırı Ramazan ayı boyunca Anamur ve Bozyazı ilçelerinde konuşlanacak. Tırda pişen yemekler iftar için vatandaşların evlerine ulaştırılacak. Büyükşehir Belediyesinin yaşlı, engelli, kimsesiz ve bakıma muhtaç vatandaşları önceleyerek yürüttüğü evlere yemek hizmeti ise Ramazan boyunca da devam edecek.



“Günde 12 bin kap yemek 13 ilçede vatandaşlarımıza ulaştırılacak”

Sosyal Hizmetler Dairesi Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Özlem Yaşar, Ramazan ayında da her gün binlerce vatandaşa ulaşacaklarını ifade ederek, şunları söyledi:

“30 gün boyunca aşhanemizde hazırladığımız iftar yemeklerini Mersin genelinde bütün noktalara ulaştırmayı planlıyoruz. Merkezde, merkez ekiplerimiz dağıtım yapacak. İlçelerde de Muhtarlık Dairesine bağlı koordinasyon müdürlüklerimiz yemekleri vatandaşlarımıza ulaştıracak. Günde 12 bin kap yemek 13 ilçedeki vatandaşlarımıza ulaştırılacak. Menümüzde kavurma, pilav ve hurma var. 30 gün boyunca aynı menüyü sunacağız. 30 gün boyunca Mersin'de bütün mahallelere girmeyi, mümkün olduğunca çok sayıda vatandaşımıza ulaşmayı planlıyoruz. Ramazan'da da herkesin yanında olmayı istiyoruz.”

