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Akdeniz’de balıkçılar sezonu erken kapatmaya başladı Mersin’in Erdemli ilçesinde balıkçılar, deniz anaları ve kaykay nedeniyle balık popülasyonunun azalması nedeniyle av yasağını beklemeden sezonu kapatmaya başladı

İHA

Akdeniz’de balıkçılar sezonu erken kapatmaya başladı Mersin’in Erdemli ilçesinde balıkçılar, deniz anaları ve kaykay nedeniyle balık popülasyonunun azalması nedeniyle av yasağını beklemeden sezonu kapatmaya başladı

Mersin’in Erdemli ilçesinde büyüklü küçüklü teknelerle ava çıkan balıkçılar, son zamanlarda deniz anaları ve kaykay nedeniyle balık popülasyonunun azalması ve masrafların artması nedeniyle av yasağını beklemeden sezonu kapatmaya başladı.
Tarım ve turizmin yanı sıra balıkçılık da önemli bir gelir kapısı olan Mersin’de balıkçılar, bu sezon zor günler geçirdi. Kış şartlarının çetin geçmesi nedeniyle Akdeniz’in sürekli fırtınalı olması ve akıntıların yön değiştirmesi, deniz analarının yoğunluğu ve ortaya çıkan kaykay nedeniyle son aylarda balık popülasyonunda azalma oldu. Masraflarını çıkaramayan balıkçılar, 15 Nisan’da bitecek olan sezonu erken kapatmaya başladı. Erdemli’de birçok balıkçı teknesini barınağa çekerek paydos etti. Son aylarda Mersin körfezinde yoğun olarak görülen deniz analarından kaynaklı balıkçıların “salya” ve "kaykay" olarak ifade ettiği avlanmayı olanaksız hale getiren beyaz jel tarzı tabakanın gözleri tıkadığı, ağları ağırlaştırdığı için avlanmayı olumsuz etkilediği kaydedildi.

"Akdeniz'de balıkçılık her sene azalıyor"
Akdeniz’de balıkçılığın bitme noktasında geldiğini belirten Erdemli Su Ürünleri Kooperatifi Yalçın Sakın, “Bu sene hava şartlarından mı neden oldu anlayamadık. Gerçekten şu anda balıkçılık sektörü zor durumda. Akdeniz’in acil şekilde masaya yatırılması gerekiyor. Akdeniz’de balıkçılık her sene azalıyor. Bu sene sezonu erken kapatmak zorunda kaldık. Balık yok, masraflar çok ağırlaştı. Allah razı olsun devletimiz şimdiye kadar hep destek verdi. Yıllarca devletimizin verdiği o destekle ayakta durduk" dedi.
Balıkların balık avcılığı yapanlarda pahalı olmadığına ancak tezgahlarda pahalı olduğuna dikkat çeken Sakın, son dönemde masrafların çıkmaması nedeniyle kendi teknesi başta olmak üzere birçok balıkçının teknesini bağlayarak sezonu kapattığını kaydetti.

Son aylarda deniz anası ve kaykay balıkçıları vurdu
Son aylarda sıkıntı çektiklerini belirten tekne sahiplerinden Gökhan Olgar da, “Denizde de şu an deniz anası balıkçının belini bükmüş durumda, hiçbir şekilde masrafı çıkartamaz hale geldik. Bir çözüm bulma içerisindeyiz, ne yapacağımızı şaşırdık. Bütün balıkçılar sezonu kapatmak için sıraya girmiş durumda” diye konuştu.
Bu sezonun genelinde sıkıntı olduğunu ancak ilk zamanlarda masrafların çıktığını dile getiren balıkçı Zeynel Olgar, "Sonlara doğru havaların bozuk olması, akıntıların değişmesi, akarsuların fazla akması gibi nedenlerle balıkçılık bayağı yetersiz kaldı. Son 23 ay aşırı sıkıntılı bir dönem yaşadık. Masrafların yükselmesi bizi hep geriye itekledi. Dışardan gelen bir mazot desteğimiz var ama son zamanlarda daha da yükseldi. Bir ağ atıyoruz, 5 kasalık balığa herhalde 250300 kasa deniz anası çıkartıyoruz. Kaykay olayı da bu sezon buraya geldi, son bir aydır aşırı bir kaykay olayı da var, deniz anası da var. Limanın içine kadar deniz anası geldi” ifadelerini kullandı.

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