Akkuyu NGS: 18 kişinin yaralandığı kaza ile ilgili sorumlular hakkında yasal işlem başlatılacak



Murat SÖZERİ/GÜLNAR (Mersin), (DHA)MERSİN'in Gülnar ilçesinde, dün Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) çalışan işçileri taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu 1'i ağır 18 kişinin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili tahkikata göre sorumlular hakkında yasal işlem başlatılacağı açıklandı.

Kaza, dün sabah saatlerinde Büyükeceli Mahallesi MersinAntalya yolunda meydana geldi. Akkuyu NGS'de çalışan işçileri taşıyan, Rıdvan Ataser'in kullandığı 33 ADL 683 plakalı otobüs, kontrolden çıkarak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 18 işçi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kazaya ilişkin Akkuyu Nükleer A.Ş.'den yapılan yazılı açıklamada, "Akkuyu NGS projesinde, güvenli çalışma koşullarının sağlanması birinci önceliktir. Şirketimiz tarafından projede yer alan tüm taşeronlarımızdan bu ilkeye tam olarak uyulması talep edilmektedir. Akkuyu Nükleer AŞ yapılacak tahkikata göre sorumlular hakkında yasal işlem başlatacaktır" denildi. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Gülnar Murat SÖZERİ

2022-04-03 15:04:16



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