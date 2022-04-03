Tarsus İdman Yurdu - Kırklarelispor: 2-1

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Okan ÇALIŞKAN/TARSUS, (Mersin), (DHA)STAT: Tarsus

HAKEMLER: Süleyman Soyutürk, Ramazan Ufuk Avdaş, Oğuzhan Yazır

TARSUS İDMAN YURDU: AbdulazizAbdussamed, Batuhan (Dk. 82 Cengiz), Artun (Dk. 71 Azad), Hakan (Dk. 90+1 Sinan), Alperen (Dk. 90+1 Özgür), Gökhan, Eren (Dk. 71 Yılmaz), Volkan, Sefa, Erman

KIRKLARELİSPOR: MehmetCanberk, Muhammet, Enes İslam (Dk. 82 Çağrı), Serhat (Dk. 82 Şevki), Harun (Dk. 61 Emre Balkı), Ferhat, Emre Keleşoğlu, Berat (Dk. 61 Ümit), Davut, Enes Karakuş (Dk. 61 Yaser)

GOLLER: Dk. 48 Alperen, Dk. 55 Batuhan (Tarsus İdman Yurdu), Dk. 13 Enes Karakuş (Kırklarelispor)

SARI KARTLAR: Gökhan, Azad (Tarsus İdman Yurdu), Emre Balkı (Kırklarelispor)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu, sahasında Kırklarelispor´u 2-1 mağlup etti.

DHA-Spor Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2022-04-03 17:01:01



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