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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin Ulaşım Master Ana Planı için anket yapılacak

İHA

Mersin Ulaşım Master Ana Planı için anket yapılacak

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer öncülüğünde 2021’in Aralık ayında “Ulaşım Master Ana Planı” yenileme çalışmaları başlatıldı. Alanında uzman kadroların ulaşımdaki yenilikleri ve sistemleri inceleyerek projelendirdiği Ulaşım Master Ana Planına 4 merkez ilçenin yanı sıra Tarsus, Erdemli ve Silifke ilçeleri de eklendi. Plan çerçevesinde vatandaşlara yönelik anket çalışması da yapılıyor.
Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesinin öncülüğünde çalışmaları sürdürülen Ulaşım Master Planında, raylı sistem için fizibilite raporunun hazırlanması, 35 kilometre 3 etaplı raylı sistem ön projelerinin hazırlanması, toplu taşıma hat optimizasyonu, 16 adet köprülü kavşak ön projelerinin hazırlanması, 150 adet kavşağın fiziksel olarak incelenip gerekli düzenlemelerin yapılması, lastik tekerlekli toplu taşıma sistemi rehabilitasyonu eylem planının hazırlanması, otopark ihtiyaçlarının belirlenmesi ve yapımı gibi başlıklar yer alıyor. Başkan Seçer, planla ilgili olarak “Mersin’in en önemli sorunlarının başında hiç şüphesiz ulaşım geliyor. Bu nedenle kentimizi sokak sokak planlamaya yönelik çalışma yapıyoruz. Bir yandan kent genelinde imar planları üzerinde çalışmalarımızı yürütürken, diğer taraftan da kentimizin ulaşım sorunlarını çözmek adına önemli adımlar atıyoruz. Çünkü imar ve ulaşım planları arasında uyum sağlamadan var olan problemlerin çözülmeyeceğini düşünüyoruz ve bu şekilde çalışmazsak yeni sorunların da ortaya çıkacağını çok iyi biliyoruz. Bu çerçevede en son 2015 yılında yapılan ve üzerinden 7 yıl geçen Ulaşım Master Planını yeniliyoruz” demişti.

“1,5 yıl içerisinde tamamlanacak”
Ulaşım Master Planında yenilikler ışığında düzenleme çalışmaları yapılacağını söyleyen Seçer, “Alanında uzman kadrolarımız; ulaşımdaki yenilikleri, sistemleri inceledi ve projelendirdi. Mersin Ulaşım Master Ana Planımıza nüfusu 100 binin üzerinde olan 4 merkez ilçemizin dışında Erdemli, Silifke ve Tarsus’u da dahil ediyoruz. Aralık ayının son günlerinde yaptığımız sözleşmemiz gereği Ulaşım Master Planımız yaklaşık 1,5 yıl içerisinde tamamlanacak” ifadelerini kullanmıştı.

Kent ulaşımındaki sorunlar vatandaşlara soruluyor
Mersinlilerin sorunlarını ön sıraya koyarak bir plan hazırlamak isteyen Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Master Ana Planı çerçevesinde yapılacak işlere, vatandaşların fikirlerine başvurulduğu bir anket çalışmasını da ekledi. Ulaşım sorunları hakkında soruların yöneltileceği anket çalışması, Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek.

“Mersin'in gelecekteki ulaşım planlamasına vatandaşlarımız da katkı sağlayacak”
Ulaşım Dairesi Başkanlığı Ulaşım Planlama Şube Müdürü Murat Altuntaş, günümüz ve hedef yıl 2035 olmak üzere kent içi ulaşımında Mersin’in mevcut ve gelecekteki problemlerini çözecek kararlar almak için Mersin Ulaşım Ana Planını yaptıklarını belirtti. Altuntaş, “Ulaşım Ana Planı, ulaşımın şekillenmesi ve gelecekte ulaşımla ilgili yatırım kararlarının alınmasında yol gösterici olarak değerlendirebileceğimiz kararların alınması açısında önemli rol oynuyor. Bu çalışmalarda yine önemli bir nokta; vatandaşlarımızın özellikle ulaşım talepleri konusunda ilgili talep, eğilim ve ulaşım hareketleri ile alışkanlıklarının belirlenmesi olacak. Hane halkı anketleri dediğimiz kısım için vatandaşlarımızla yüz yüze görüşülerek bir anket çalışması gerçekleştirilecek. Bu anket çalışması içerisinde hane halkı bilgileri, hane halkının ulaşımla ilgili bilgileri, ulaşımda yaşadığı sorunlar, ulaşımda harcanan süre, ücret, hane halkının araç sahipliği gibi ulaşımla ilgili soruların cevaplanması beklenecek. Bu şekilde oluşturacağımız ve alacağımız veriler doğrultusunda Ulaşım Ana Planının ana doğrultularına da yön vermiş olacağız. Hane halkları ile ilgili olarak görüşmeler düzenleyeceğiz. Merkez 4 ilçemiz ile Tarsus, Erdemli ve Silifke olmak üzere yaklaşık 15 bin anket yapacağız ve yine yaklaşık 50 bin kişi ile görüşmeler gerçekleştireceğiz. Oluşacak sonuçlarla Mersin'in gelecekteki ulaşım planlamasına vatandaşlarımızın da katkı sağlamasını hedeflemiş olacağız” dedi.

Anket için eğitimli personel görevlendirilecek
Altuntaş, anket çalışmaları için görevlendirilen personel hakkında vatandaşlara çağrıda bulunarak, “Bu görüşmeler esnasında eğitimli personel görevlendirilecek, yaka kimlik kartları taşıyarak hane halklarını ziyaret edip yüz yüze anket ve soru bilgilendirme şeklinde gerçekleştirilecek. Bununla ilgili olarak çalışmalarımız Mersin Büyükşehir Belediyemiz tarafından ilerletilecek. Vatandaşlar, herhangi bir şüpheli durumla karşılaştıklarında Mersin Büyükşehir yetkililerine 185 üzerinden ve yine Emniyet Müdürlüğü yetkililerimize 112 üzerinden ulaşılabilecek. Bu anket çalışmalarında herhangi bir şekilde farklı bir lokasyon gösterilerek bir vatandaşımızın çağrılması, bununla ilgili bir parasal alışveriş gibi durumlar söz konusu olmayacak. Günlük olarak görevli olan arkadaşlar, anketörler, Emniyet Müdürlüğümüze isim listesi olarak bildirilecek. Şu an açıklamış olduğumuz durumlar haricinde veya herhangi bir şekilde farklı bir durumla karşılaşıldığı takdirde resmi web sitelerimiz ve yapılan haberler haricinde bir durumla karşılaşıldığında itibar edilmemesini istiyoruz. Mersinli vatandaşlarımızdan ulaşıma katkı sağlamaları için anket çalışmalarında yardımcı olmalarını bekliyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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