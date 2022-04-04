İki grup arasındaki demir çubuklu kavga kamerada

Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de iki grup arasında yaşanan demir sopalı kavga polisin müdahalesiyle son buldu. Kavga anı ise çevredeki vatandaşlar atrafından cep telefonu ile kaydedildi.
Olay, Merkez Akdeniz ilçesine bağlı Hal Mahallesi 6092 sokakta meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Tarafların birbirine demir çubuklarla saldırdığı kavga ihbar üzerine çağrılan polis ekiplerinin müdahalesiyle sonra erdi. Polis kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı. Kavga anları ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Akdeniz Soner AYDIN
2022-04-04 19:27:34
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