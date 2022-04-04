Akdeniz Belediyesinin borçlanma talebi CHP ve HDP'li meclis üyelerince reddedildi Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak: "Vatandaşa hesabını vereceksiniz"

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak’ın, ihtiyaç duyulan mahallelere yönelik asfalt kaplama, yol, kaldırım, kilit taşı gibi hizmetler için İller Bankası A.Ş’den talep ettiği 25 milyon TL borçlanma talebi, CHP, HDP, EMEP ve bağımsız melis üyelerin oy çokluğu ile reddedildi.

Akdeniz Belediye Meclisinin Nisan Ayı İlk Oturumunda Başkan Mustafa Gültak’ın, İller Bankası A.Ş.’den borçlanma talebi gündeme geldi. Akdeniz ilçesine bağlı mahalle muhtarlarının da izlediği meclis toplantısında konuşan Gültak, İller Bankası’ndan gelen bütçenin büyük bölümünün kesildiğini belirtti, bunun nedeninin de geçmiş dönemlerden kalan borç yükü ve faizler olduğunun altını çizdi. Başkan Gültak, göreve geldikleri 2019 yılından bugüne uyguladıkları politikalarla, belediyenin gelirlerini de önemli oranda arttırdıklarını dile getirdi.



Neden borçlanma istiyoruz?

Gültak, gündemin ele alınması öncesi meclis üyelerine, ‘neden borçlanma istiyoruz?' başlıklı bir video izletti. Mahalle muhtarları ile vatandaşların röportajının olduğu videoda, bozuk sokaklarının asfaltlanması, kaldırım ve yollarının yenilenmesi talebi dile getirildi.

Fakat Gültak’ın, Akdeniz’de ihtiyaç duyan tüm mahallelerin sokak ve yollarının asfalt ile kaplanıp yenilenmesi, sathi kaplama, bordür, karo kaplama ve kilit parke taşı ile döşenmesi için İller Bankası’ndan talep ettiği 25 milyon TL’lik borçlanma yetkisi, meclis üyelerinin 17’ye karşı 20 oyla reddedildi.



“Sadece ve sadece asfalt, kaldırım ve yol için kullanacağım”

Bunun üzerine söz alan Başkan Gültak, İller Bankası’ndan borçlanmayı, sadece asfalt, kaldırım, bordür ve kilit taşı için istediğinin altını çizerek, “Bir belediye başkanı olarak da meclis kararıyla kendimi bağlıyorum. Dolayısıyla bu parayı başka bir yere kullanamam. Borcu; borç kapatmaya, maaş ödemeye, sosyal yardımlara veya yardım paketlerine kullanmayacağım. Sadece ve sadece asfalt kaplama için kullanacağım. Üç yılda birçok mahallemize dünya kadar asfalt döktük. Üç yılda yapabildiğimi yaptım, asfalt tesislerini kurdum, kalanları da yapayım diyorum” ifadelerini kullandı.



“Bunun hesabını vatandaşlarımız sizlere soracak”

“Borçlanmada, kendini bu şekilde bağlayan başka bir belediye başkanı gördünüz mü?” diye soran Başkan Gültak, borçlanmaya ret veren meclis üyelerine tepkisini şu sözlerle dile getirdi; “Biz kendimizi de bağladık ama anlatamıyoruz. Hibeler getirdik, karayollarından, bakanlıklardan, başka yerlerden asfalt, kaldırım getiriyoruz. Geçmişte belediyeyi batırmışsınız. 1 lira geliri yok. Bu gelirlerle asfalt dökemezsiniz. Biz neyle yaptık? Sağdan, soldan hibelerle. İller Bankası’ndan, 36 ay içinde belediyemize gelen para, sadece 5 ay boyunca maaşları karşılayabilmiş. Yüzde 75. Yüzde 25, her ay ben para buluyorum da personel maaşlarını ödüyorum. Para var da sanki biz borç istiyoruz. Siz zaten belediyeyi borç batağına batırmışsınız. Bu belediyenin, İller Bankası geliri, emlak vergileri ile dönme şansı yok. Ama Allah’a şükür biz döndürüyoruz. Nasıl mı? Gidip her yerde Akdeniz için dileniyoruz. Öyle kolay mı? Bakanlıktan, karayollarından, vatandaşlarımızdan alıyoruz. Millet hizmete susamış. Bu kararınızın ızdırabını da Akdeniz halkı çekecek. Kadınların, çocukların toz, toprak içinde yaşamasını istiyorsanız, sorun sizin sorununuz. Günü geldiğinde de bunun hesabını vatandaşlarımız sizlere soracaktır.”

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