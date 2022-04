Öğrenciler Büyükşehir Belediyesinin kütüphanesinde sınava hazırlanıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesinde hizmet veren kütüphane, günlük ortalama 200 kişiye ev sahipliği yapıyor. Özellikle öğrenciler tarafından tercih edilen kütüphanede çay, kahve, çorba ve internet gibi hizmetler tamamen ücretsiz sunuluyor.

Kongre ve Sergi Sarayı'nda hafta içi 08.0018.00, hafta sonları ise 09.0018.00 saatleri arasında hizmet veren kütüphane, haftanın her günü vatandaşlara kapılarını açıyor. Yaklaşan sınavlara hazırlanan öğrenciler de soluğu Büyükşehir Belediyesinin kütüphanesinde alıyor. Kent merkezinde yer alan kütüphane, özellikle Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde yaşayan öğrenciler için motivasyon kaynağı oluyor. Evde çalışma olanağı bulamayan veya motivasyonu ev dışı bir ortamda arayan öğrenciler, kütüphanedeki birçok olanaktan ücretsiz yararlanıyor.



Kahveden internete her şey ücretsiz

Sosyal Hizmetler Dairesi, kütüphanenin ziyaretçilerine ‘1 ekmek 1 çorba’ projesi çerçevesinde çorba ve ekmek ikramında bulunurken, kent merkezinde yer alan Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi öğretmenleri ise öğrencilerin derslerine destek sunuyor. Zengin kitap çeşidiyle öğrencilere bilgi yuvası olan kütüphanede öğrenciler ücretsiz çay, kahve ve internet gibi olanaklardan da faydalanabiliyor.



“Kütüphanemiz tüm vatandaşlarımız için ücretsiz”

Kültür Tesisleri Şube Müdürü Ozan Soydan, yoğun olarak LGS, YKS ve KPSS’ye hazırlanan öğrencileri ağırladıklarını vurgulayarak, “Merkez kütüphanemizde görevli Türkçe ve matematik alanlarında uzman öğretmenlerimizle öğrencilerimize bire bir soru çözümleri, bire bir etüt programları yaparak eğitim desteği vermekteyiz. Kütüphanemiz tüm vatandaşlarımız için ücretsiz. Çay ve kahve ikramımız var. Akabinde çorba ikramımız var. İnternetimiz de mevcut” dedi.

Yeni açılacak okuma salonlarına da değinen Soydan, “Yaz ayları başında Adres Okuma Salonu hizmete açılacak. Şu an Tarsus Okuma Salonunu hizmete açmış bulunmaktayız. Soğucak Okuma Salonumuz da yakın bir süre içerisinde faaliyete geçecek” diye konuştu.

