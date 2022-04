Mersin'de 'Şiir Günü' etkinliği

Mersin Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi bünyesinde 2017 yılında kurulan Şiir Kulübü, 'Dünya Şiir Günü Anma Etkinliği' düzenledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, personelin etkinliğini, performansını, verimliliğini artırmak ve kurum kültürü ile bilincini oluşturmak amacıyla kurulan Şiir Kulübü, her yıl iki farklı etkinlik düzenliyor. Şiir Kulübü, 'Ümit Yaşar Oğuzcan’ı Anma Etkinliği’nin yanı sıra 'Dünya Şiir Günü’nde de etkinliklerini sürdürüyor. Bu sene Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen etkinliğe İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Sinan Bayraktar, Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanı Nihal Koçoğlu, İçel Sanat Kulübü üyeleri ile çok sayıda sanatsever katıldı.



Etkinlik, şair ve yazar Baha Sadık Akıner’in hazırladığı, metinleri TRT’den emekli spiker Hakan Erendor’un seslendirmesiyle başladı. Büyükşehir Belediyesi Şiir Kulübü Başkanı Şair ve Yorumcu Sonay Arıdıcı’nın öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, şairler Ruhsar Uçar, Ali Yedigöz, Mustafa Doğan, Erdal Dalgıç, Jana Med İnanç, Melike Sibel, Nuray Öngeç, Yahya Vurucu yer alırken, yorumcular Nehide Tuna, Sultan Koç, Özlem Toç Uysal, Sait Mercan, Ali Diyaroğlu, Dilek Yörük, İbrahim Can ve Gülsüm İzol da usta şairlerden şiirler seslendirdi.



Büyükşehir Belediye Konservatuarı’ndan sanatçılar Güney Özdemir, Erdal Koşar, Ufuk Bölek, Abidin Arslan, Salih Pamuktan ve İbrahim Daylan ise enstrümanlarıyla etkinlikte yer aldı. Etkinlikte Atila İlhan, Didem Madak, Sabahattin Ali, Cemal Safi, Orhan Veli Kanık, Louis Aragon, Can Yücel, Nazım Hikmet ve Gülten Akın gibi 18 usta ismin şiirleri yorumlandı.

