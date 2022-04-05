Gönüllüler sokak hayvanlarını besledi

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, gönüllülerle birlikte 'Sokak Hayvanları Günü’nde patili dostları besleme etkinliği gerçekleştirdi.

Etkinlik, Aydınlıkevler İlkokulu öğrencilerinin Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi’ni ziyareti ile başladı. Kedi ve köpek padoklarını gezen öğrenciler, sokakta gördükleri hayvanları daha yakından tanıma fırsatı buldu. Hayvanlar hakkında Kaşlı Geçici Bakımevi personelinden bilgi alan öğrenciler yavru kedileri de sevdi. Ekipler ardından araçlara doldurdukları mamalarla yola çıktı. Özellikle yüksek kesimlerde ve nüfusu azalan yaylalık bölgelerde yem bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarını besleyen ekipler, hem patili dostların karnını doyurdu hem de farkındalık oluşturdu.



“Hem halkı bilinçlendirmek hem nasıl besleneceğini göstermek için mükemmel bir gün”

Hayvansever gönüllülerden Bulut Zeka, 15 yıldır sokak hayvanlarını beslediğini söyledi. Büyükşehir Belediyesi ile gerçekleştirdikleri etkinliğin önemli olduğunu ifade eden Zeka, “Güzel bir organizasyon daha yaptık. Birçok hayvana ulaştık bugün. Hem halkı bilinçlendirmek hem nasıl besleneceğini göstermek için mükemmel bir gün” dedi.

Son günlerde sokak hayvanlarına karşı oluşan tepkiye de değinen Zeka, “Özellikle halka mal olmuş, ünlü insanların daha dikkatli söylemlerde bulunmaları gerektiğini düşünüyorum. Sadece onların değil herkesin buna dikkat etmesi gerekiyor. Hayvanlar bize muhtaç. Sadece havlayabiliyorlar. İletişimleri sadece bu. Onları anlamak lazım. İnsanların taşın altına ellerini koymaları gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.



“Sokaktaki canlarımız için eşgüdümlü çalışma ve iş birliği içerisinde olmamız gerekiyor”

Etkinliğe katılan bir diğer gönüllü de Duygu Canpolat oldu. Etkinliğin sokak hayvanları için önemli olduğuna vurgu yapan Canpolat, “Sokaktaki canlarımız için eşgüdümlü çalışma ve iş birliği içerisinde olmamız gerekiyor. Son günlerde çıkan kötü haberlerden dolayı daha duyarlı bir hale gelmemiz gayet önemli” ifadelerini kullandı.

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