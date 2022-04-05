Gültak: "Şehidimizin ismini bir parka veremediğim için kahroluyorum" Akdeniz Belediye Meclisinde, Şehit Eren Bülbül’ün adının bir parka verilmesini içeren önerge, muhalefet meclis üyelerinin oylarıyla reddedildi

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Şehit Eren Bülbül adının bir parka verilmesi önerisinin, muhalefet meclis üyelerince reddedilmesine tepki göstererek, “Şehidimizin adını bir parka vermediğimiz için kahroluyorum” dedi.

Akdeniz Belediye Konferans Salonunda, Belediye Başkanı Mustafa Gültak başkanlığında gerçekleştirilen Nisan Ayı Meclis Toplantısında, Huzurkent Bahşiş Mahallesi Avşar Sokak’ta yapımı tamamlanan isimsiz parka, mahalle halkı ve muhtarlığın talebi üzerine, 'İyi ki varsın Eren Eren Bülbül Parkı' isminin verilmesiyle ilgili önerge de görüşüldü.

“Şehidimizin ismini parka veremediğim için kahroluyorum”

Meclis üyesi Tufan Nenni’nin verdiği önergenin, ilgili komisyondan gelen ‘reddi’ üzerine söz alan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, önergeye ret oyu veren meclis üyelerine tepki gösterdi. “Ülkesinin çıkarları ve milleti için şehit olan bir gencimizin adını bir parkımıza, bir kez daha veremediğim için belediye başkanı olarak kahroluyorum” diyen Gültak, tepkisini, “Çanakkale şehitleri olmasaydı, bugün Türkiye Cumhuriyeti de yoktu. Bir şehit isminin bir parka, caddeye, sokağa, okula verilmesi kadar doğal bir şey yoktur. Şehitlerimizi unutturmadık, asla unutturmayacağız. Ne zorunuz var şehitlerle? Çocuklarınıza bunu anlatamazsınız. Yanlış yapıyorsunuz” sözleriyle dile getirdi.

“Siyasi yol arkadaşlarınızı ikna edemediniz”

Başkan Gültak, konuşmasının devamında muhalefet sıralarına seslenerek, “Siz, şehit isminin bir parka verilmesi noktasında, siyasi yol arkadaşlarınızı ikna edemediğiniz için ‘hayır’ demek zorunda kalıyorsunuz. Olay bu kadar basittir. Niye bunu kabul etmiyorsunuz? Bunun travmasını kendi içinizde yaşıyorsunuz. Üzülüyorsunuz ama söyleyemiyorsunuz. Bunu çocuklarınıza da anlatamazsınız. Siz, istediğiniz kadar çocuklarınıza İstiklal Marşı okutun veya bayrak sallatın. Siyasi yolda yürüdüğünüz insanları ikna edemiyorsunuz. İki kere iki dört, bu kadar basit” ifadelerini kullandı. Önergenin reddini sert sözlerle eleştiren Başkan Gültak, Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkililerine talimat vererek, parkın uygun bir yerine ‘Eren Bülbül’ adının yazılı olduğu bir tabelanınen kısa sürede asılmasını istedi.

Önerge reddedildi

Meclis üyesi Tufan Nenni’nin konuyla ilgili verdiği ve komisyonlardan oy çokluğu ile reddedilen önerge, tartışmaların ardından meclis oylamasına sunuldu. Komisyonlardan geldiği gibi oylanan gündem maddesi, 17’ye karşı 20 oyla reddedildi. Öte yandan, daha önce de Huzurkent Bahşiş Mahallesi'nde bulunan bir parka, Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Dibek köyü kırsalında çıkan çatışmada şehit düşen Ramazan Bahşiş'in adının verilmesi ile ilgili önerge de muhalefet meclis üyelerinin verdiği ret oyu sonucu oyçokluğu ile yine kabul edilmemişti.

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