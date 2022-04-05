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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ASHİB’in yeni başkanı Yüksel Akgöl

İHA

ASHİB’in yeni başkanı Yüksel Akgöl

Akdeniz İhracatçı Birlikleri bünyesindeki Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği’nin (ASHİB) 2021 Yılı Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Yüksel Akgöl seçildi.
AKİB merkez binasındaki toplantı salonunda 1 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirilen ASHİB 2021 Yılı Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda Akgöl Balıkçılık Su Ürünleri’nden Yüksel Akgöl ve Akdeniz Entegre Gıda’dan Tahsin Kabaali’nin listeleri yarıştı. 154 üyenin oy kullandığı genel kurulda sandığa giden ASHİB üyeleri, yönetim kurulu başkanı ile yönetim kurulu ve denetim kurulunun asil ve yedek üyeleri ile Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin genel kurulunda ASHİB’i temsil edecek delegeleri belirledi. Kullanılan 154 oyun 82’sini alan Yüksel Akgöl seçimin galibi oldu.
ASHİB’in Yeni Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Akgöl, 4 yıl süreyle Akdenizli hayvansal gıda ihracatçılarına hizmet veren Huriye Yamanyılmaz ve yönetim kurulu üyelerine gerçekleştirdikleri çalışmalardan dolayı teşekkür edip, yeni dönemde hizmet bayrağını daha yukarılara çıkarmak için gayret göstereceklerini söyledi.

"Arap Yarımadası ve Afrika hedef pazarlarımız olacak"
ASHİB’in 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 81,63 artışla 524,8 milyon dolarlık ihracata imza attığını anımsatan Başkan Yüksel Akgöl, “Su ürünlerinden kanatlı eti ve yumurtaya, baldan süt ürünlerine, kırmızı et ürünlerinden sakatatlara kadar geniş bir ürün yelpazesinde insanlığın üç öğün beslenme ihtiyacına cevap veren sektörümüzün küresel pazarlardaki etkinliğini daha da artırmak için çalışmalarımızı kesintisiz yürüteceğiz. Birleşik Arap Emirlikleri pazarındaki faaliyetlerimize yenilerini ekleyerek Afrika Kıtası’nda da lojistik üs kurma projelerimizi hızlandıracağız. Yeni dönemde de Başkan Yardımcısı olarak görevini sürdürecek ağabeyimiz Ali Can Yamanyılmaz’ın bilgi ve deneyimleriyle ve yönetim kurulu üyelerimizin heyecanıyla hedeflerimize en kısa zamanda ulaşacağımıza inanıyorum” dedi.

"6 alt sektörümüzde komiteler oluşturacağız"
ASHİB Başkan Yardımcısı Ali Can Yamanyılmaz ise yeni yönetim kurulunda uyumlu bir ekip çalışmasıyla sektörün ve bölgenin ihracat rakamlarını daha da artıracak, potansiyeli değere dönüştürecek projeler gerçekleştirmek için gayret göstereceklerini belirtti. Yamanyılmaz, “2021 Yılı Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda kazanan tüm ASHİB ailesi olmuştur. Yeni dönemde de bizlere güvenen üyelerimize mahcup olmamak için gecemizi gündüzümüze katarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Önümüzdeki süreçte yeni bir yapılanma içinde olacağız. Birliğimizin 6 alt sektöründe komiteler oluşturup bu alanlarda sorunların çözümü ve ihracatımızın gelişmesi için yönetimi tabana yayacağız. Herkesi kucaklayacak, istişareler yaparak ortak akılla ilerleyeceğiz.” diye konuştu.

11 kişilik yönetim kurulu seçildi
Akgöl Balıkçılık Su Ürn. Hay. Ürn. Bak. İnş. Mal. İth.İhr. Ltd.Şti adına Yüksel Akgöl’ün başkanlığındaki ASHİB Yönetim Kurulu şu firmaların temsilcilerinden oluştu: SASU Su ve Tarım Ürünleri Gıda Teks. San. Tic. A.Ş., Güney Süt Sanayi Gıda Mad.Tic. A.Ş., Polat Balıkçılık Gıda Mad. Res. Soğ.Hava Dep.Nak. San.Tic.Ltd.Şti. Elif Gıda ve İhtiyat Mad. San. Tic. Ltd. Şti. Torunoğlu Süt ve Gıda Mam.San.Tic. Paz.A.Ş., KAYTAŞ Kayseri Tavukçuluk San. Tic. A.Ş., Pilyem Gıda Tarım San. Tic. A.Ş., Kirişler Soğuk Hava Tav.Gıda San. A.Ş., FİSHARK Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. ve İsmail Kurtkara.

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