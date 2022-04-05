Mersin'de Eren Bülbül'ün adının parka verilmesi önergesi reddedildi



MERSİN, (DHA)MERSİN´de Akdeniz Belediye Meclisi'nde, Şehit Eren Bülbül´ün adının bir parka verilmesinin önergesi, muhalif meclis üyelerinin oylarıyla reddedildi. Akdeniz Belediye Başkanı AK Partili Mustafa Gültak, "Şehidimizin adını bir parka veremediğimiz için kahroluyorum" dedi.

Akdeniz Belediye Konferans Salonu´nda gerçekleştirilen nisan ayı ilk meclis toplantısında, Meclis üyesi Tufan Nenni, mahalle halkı ve muhtarlığın talebi üzerine Huzurkent Bahşiş Mahallesi Avşar Sokak'ta tamamlanan parka, 11 Ağustos 2017'de Trabzon'un Maçka İlçesi kırsalında terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Eren Bülbül'e ithafen `İyi Ki Varsın Eren-Eren Bülbül Parkı' isminin verilmesine ilişkin önerge sundu. Önerge CHP ve HDP'nin oylarıyla reddedildi.

RET OYUNA TEPKİ GÖSTERDİ

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, önergeye ret oyu veren meclis üyelerine tepki gösterdi. Başkan Gültak, "Ülkesinin çıkarları ve milleti için şehit olan bir gencimizin adını bir parkımıza, bir kez daha veremediğim için, belediye başkanı olarak kahroluyorum. Çanakkale şehitleri olmasaydı, bugün Türkiye Cumhuriyeti de yoktu. Şehit isminin bir parka, caddeye, sokağa, okula verilmesi kadar doğal bir şey yoktur. Şehitlerimizi unutturmadık, asla unutturmayacağız. Ne zorunuz var şehitlerle? Çocuklarınıza bunu anlatamazsınız. Yanlış yapıyorsunuz yanlış. Siz, şehit isminin bir parka verilmesi noktasında, siyasi yol arkadaşlarınızı ikna edemediğiniz için `hayır´ demek zorunda kalıyorsunuz. Olay bu kadar basittir" diye konuştu.

Başkan Gültak, Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkililerine talimat vererek, parkın uygun bir yerine `Eren Bülbül´ adının yazılı olduğu bir tabelanın en kısa sürede asılmasını istedi.

DAHA ÖNCE DE ŞEHİT İSMİ REDDEDİLMİŞTİ

Akdeniz Belediyesi'nin 2020 yılı Ocak ayındaki meclis toplantısında da Huzurkent Bahşiş Mahallesi'nde bulunan bir parka Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Dibek köyü kırsalında çıkan çatışmada şehit düşen Uzmun Çavuş Ramazan Bahşiş'in adının verilmesi ile ilgili önerge de CHP ve HDP'li üyelerin oylarıyla reddedilmişti.

(DHA)

FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Mersin / Akdeniz MERSİN, (DHA)

2022-04-05 14:25:05



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.