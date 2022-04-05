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Mersin'de Eren Bülbül'ün adının parka verilmesi önergesi reddedildi (2)

DHA

Mersin'de Eren Bülbül'ün adının parka verilmesi önergesi reddedildi (2)


PARKA TABELA DİKİLDİ
Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın talimatını yerine getiren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, hazırlattıkları 'İyi ki Varsın Eren Bülbül Parkı' yazılı tabelayı Huzurkent Mahallesi Avşar Sokak'taki bir parka dikti. Başkan Gültak da parka gidip açıklamalarda bulundu.
'ŞEHİTLERİMİZDEN NE İSTİYORSUNUZ?'
Başkan Gültak, Meclis´te CHP, HDP, EMEP ve bağımsız 2 meclis üyesinin ret oyları nedeniyle parka İyi ki Varsın Eren Bülbül Parkı ismini veremediklerini hatırlattı. Gültak, "Şehitlerimizden ne istiyorsunuz? Bir tane CHP'li meclis üyesi 'O zaman herkes 500 tane şehit ismi getirsin' diyerek tepki gösterdi. Böyle bir laf olur mu? Başka bir CHP'li meclis üyesi 'Oraya neden sporcuların adını vermiyoruz?' dedi. EMEP'li meclis üyesi de 'Okullara, parklara şehit isminin verilmesini doğru bulmuyorum' dedi. Mantığa bakın. Dünyada herkes şehit ve gazileriyle övünürken biz burada bir parka şehit ismi veremiyoruz" dedi.
'EREN BÜLBÜL TÜRKİYE'DEKİ EN ÖNEMLİ İSİMLERDEN'
Başkan Mustafa Gültak, HDP'nin bu tür şeylere büyük alerji duyduğunu savunarak, "Mecliste yaşananlara baktığınızda da çok rahat ve sakinlerdi. Ne hikmetse CHP'li meclis üyeleri de kendilerini ifade etmeye çalıştılar ama bocaladılar. Eren Bülbül Türkiye'deki en önemli isimlerden bir tanesidir. Bir gençtir. Tek yaptığı şey Türkiye Cumhuriyeti'nin topraklarını ve vatanın bütünlüğünü korumaktı. Bunun için emniyet güçleriyle irtibata geçtiğinden dolayı bir genç hayattan alındı, şehit edildi. Bu önemli bir misyondur. Biz bunu evlatlarımıza anlatamayacaksak bu topraklarda neden yaşıyoruz?" diye konuştu.
'BUNDAN DOLAYI YARGILANACAKSAM GURUR DUYARIM'
Şehitliğin çok önemli olduğunu vurgulayan Başkan Gültak, şunları söyledi:
"Bizler Osmanlı'daki padişahlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ya da birçok siyasi liderle övünmüyor muyuz? Şehitlerimiz de çok önemli. Biz o zaman 15 Temmuz'u da unutalım, diğer şehitlerimizi de unutalım. Böyle bir şey asla kabul edilemez. 100 yıl sonra geçmişinden hiç haberi olmayan insanlara mı dönüşelim? Ben de bunun üzerine bir talimat verdim. Arkadaşlar hızlı bir şekilde hazırladı ve 'İyi ki Varsın Eren Bülbül' tabelasını parkımıza diktim. Birileri gelsin; yiğitse söksün. Eğer yasa, beni bir parka şehit ismini vermekten dolayı yargılayacaksa gurur duyarım. Yargılanmaya hazırım." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mersin / Akdeniz MERSİN, (DHA)
2022-04-05 16:05:20

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