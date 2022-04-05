Tarsuslu çiftçiler, doğru ve sürdürülebilir tarım için bilgilendirildi

Tarsus Belediyesi tarafından doğru ve sürdürülebilir tarım konusunda çiftçilere yönelik bilgilendirme yapıldı. Çiftçilerin ekili arazilerinde gerçekleştirilen bilgilendirme ile tarımın doğru şekilde yapılması hedefleniyor.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, Tarsus’ta ulusal ve uluslararası alanda rekabet gücü yüksek tarım sektörü oluşturmak, erişilebilir ve sürdürülebilir tarımsal ürün arzını sağlamak, çiftçilerin bilgi ve becerilerini artırarak gelir seviyelerini ve üretimde ürün artışı, ürün kalitesi ve standardını yükseltmek amacıyla çiftçilere yönelik bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor. Bu çerçevede, Akçakocalı ve Bağlar köylerinde tarım ile uğraşan çiftçilere tarımsal girdiler, doğru kullanım, tarımsal ilaç ve gübrenin uygun alanda kullanması gibi konularda ekili arazilerinde bilgilendirmeler yapıldı.



Daha doğru bir tarım hedefleniyor

Tarsus Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı ziraat mühendisleri tarafından yapılan bilgilendirmelerde, çiftçilerin bilgi ihtiyaçlarının zamanında karşılanması, kaliteli üretim ve birim alandan daha fazla verim alınması hedefleniyor. Aynı zamanda çiftçi bilgilendirme faaliyetleri, çiftçilerin karşılaştıkları sorunları çözmelerine yardımcı olacak yetenekleri kazandırmayı amaçlıyor.

Ekipler, yapılan faaliyetlerin yıl boyunca devam edeceğini ve talep halinde istenilen köylere gidilerek bilgilendirme yapılabileceğini bildirdi.

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