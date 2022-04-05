AK Parti’li Yılmaz’dan CHP ve HDP’ye ‘Eren Bülbül’ tepkisi

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Mersin'de Akdeniz Belediye Meclisinde bir parka 'İyi ki varsın ErenEren Bülbül Parkı' isminin verilmesi önergesinin CHP ve HDP'nin oylarıyla reddedilmesine tepki göstererek, "Biz şehitlerimizin adını her daim yaşatacağız. Onları unutmadık, unutmayacağız, asla da unutturmayacağız. İyi ki varsın Eren” dedi.

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, genç yaşta vatan uğruna şehit düşen Eren Bülbül’ün adının Mersin’de yaşatılmasına engel olan partilere tepki gösterdi. CHP’nin, Atatürk’ün partisi olmaktan çıktığını, HDP çizgisinde siyaset yapmayı sürdürdüğünü ileri süren Yılmaz, “Bir şehit isminin bir parka, bir okula, bir caddeye verilmesi kadar doğal bir şey yoktur. Şehit kanlarıyla bezenmiş bu topraklarda, şehitlerimizin isminden rahatsız olanları milletimizin takdirine bırakıyorum. Atatürk’ün partisi olduklarını iddia edenler, terör örgütü PKK’nın siyasi kanadıyla bir olup, 15 yaşında şehadet şerbeti içen Eren Bülbül’ün isminin parka verilmesine karşı çıkıyor. Aziz vatanımız için canını feda eden gencecik bir evladımızın isminden rahatsız olanları kınıyorum" ifadelerini kullandı.



Yılmaz, CHP'li grup sözcüsü Muhittin Ertaş’ın, 'Önerge paldur, küldür geldi. İstişare yapılmadı. Bu ismin verilmesi noktasında dayatma hoş bir şey değil. Durup dururken bu şehidin isminin verilmek istenmesi hoş değil" şeklindeki savunmasını da ‘skandal’ olarak niteledi. Yılmaz, “Biz şehitlerimizin adını her daim yaşatacağız. Onları unutmadık, unutmayacağız, asla da unutturmayacağız. Şehitlerimizin mekanı cennet, ruhu şad olsun. İyi ki varsın Eren” diye konuştu.



Akdeniz Belediye Meclis Toplantısının Nisan Ayı Toplantısında, Huzurkent Bahşiş Mahallesi'nde yapımı tamamlanan ve henüz ismi olmayan bir parka mahalle halkı ve muhtarın talebi üzerine, “İyi ki varsın ErenEren Bülbül” isminin verilmesiyle ilgili önerge, CHP, HDP, Emek Partisi ve 2 bağımsız üyenin oylarıyla reddedilmişti.

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