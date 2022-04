Toroslar Belediyesinin Ramazan programı devam ediyor

Nisa'nın beyin ölümünde ihmal iddiası! O an kamerada! Böyle terk etti!

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, her gün bir mahallede iftar sofrası kurarak, Ramazan ayının güzelliklerini vatandaşlarla birikte yaşadıklarını söyledi.

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesinin iftar programları devam ediyor. Ramazan ayı süresince her gün farklı bir mahallede düzenlenen iftar sofrası ve geleneksel Ramazan eğlencelerine, mahalle sakinleri, özellikle de çocuklar yoğun ilgi gösteriyor. Osmaniye Mahallesinde gerçekleştirilen iftar programında, ünlü halk ozanı Aşık Sefai de sahne alarak, konser verdi.



Ramazan eğlencesi, ulusal çapta yayın yapan televizyon kanalından canlı yayınlandı

Ulusal çapta yayın yapan bir televizyon kanalı da Toroslar Belediyesinin Osmaniye Mahallesinde gerçekleştirdiği Ramazan etkinliklerini canlı yayınladı. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, canlı yayına katılarak, tüm hemşehrilerinin Ramazan ayını tebrik etti ve göreve geldiği 3 yılda hayata geçirdi proje ve çalışmalarını anlattı.



İftar yemeğinde vatandaşlar, aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşadı

İftar yemeğinin ardından söz alan Osmaniye Mahalle Muhtarı Cengiz Şahpaz, Başkan Yılmaz’a geleneksel iftar yemekleri ve Ramazan eğlenceleri için teşekkür etti.

Başkan Yılmaz da Ramazan ayının birlik, beraberlik ve mağfiret ayı olduğunu belirterek, “Biz de bu güzellikleri sizlerle hep beraber yaşamak için iftar sofralarımızı her gün farklı bir mahallemizde kuruyoruz. KaragözHacivat, meddah, sihirbaz gösterileri ve İbiş ile Memiş’e kadar birçok etkinliğin yer aldığı Ramazan panayırımızda çocuklarımızın hafızalarında güzel hatıralar bırakmak istiyoruz. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin. Tuttuğunuz oruçları, ibadetleri kabul eylesin” diye konuştu.



Kuvayi Milliye Karargahında sahur

Öte yandan Yılmaz’ın, kent tarihini ve kültürel mirası gün yüzüne çıkaran projelerinden biri olan Kuvayi Milliye Karargahında da sahur programı düzenlendi. Bu program da televizyon kanalından canlı yayınlandı. Başkan Yılmaz’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa; Toroslar Kaymakamı İbrahim Çenet de katıldı.

Başkan Yılmaz programda; Ramazan ayında gerçekleştirdikleri etkinlik ve çalışmaların yanı sıra eğitimden sağlığa, ulaşımdan imara, spordan turizme, kültürel mirastan tarım ve istihdama kadar birçok projesini de anlattı.

Kaymakam Çenet de kaymakamlık olarak Ramazan ayında yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.